Náhodný svědek našel ve čtvrtek ráno v Pelhřimově tělo muže bez známek života. Podle prvotního ohledání koronerem by se mohlo jednat o delší dobu pohřešovaného cizince. Jeho totožnost a dobu i...

Do stanice Muzeum teče voda, metro tam nezastavuje. Výluka potrvá několik hodin

Průsak vody do technologických částí zastavil provoz ve stanici metra Muzeum. Vozy obou linek A i C jí pouze projíždějí. Podle dopravního podniku do metra teče voda kvůli nadzemním stavebním pracím....