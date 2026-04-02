Vícepráce na rekonstrukci bazénu a koupaliště v Břeclavi přesáhnou 26 milionů Kč

Vícepráce na rekonstrukci koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi přesáhnou 26 milionů korun. Důvodem jsou hlavně potíže se spodní vodou a statikou budovy bazénu, ale i další opatření. Celkové náklady na rekonstrukci byly původně 529 milionů korun. Oprava bazénu bude hotová v prvním čtvrtletí příštího roku, koupaliště otevře už letos 1. července. Správa města o tom informovala v tiskové zprávě.
"V současné době je téměř hotová hrubá stavba krytého bazénu, chybí střecha. Aktuálně pokračují dokončovací práce na největším zádrhelu, statické úpravě nosných sloupů. Ty se během rekonstrukce, po odhalení demoličními pracemi, ukázaly jako největší komplikace," uvedl místostarosta Jakub Matuška (Mladí a neklidní).
Vícepráce za přibližně 11 milionů korun bez DPH řeší právě statiku a problémy se spodní vodou, rozdíly v hloubkách výkopů a odhalení širších stěn bazénu. Dalších 11 milionů korun bez daně představují vícepráce na zvýšení bezpečnosti a komfortu návštěvníků. Patří mezi ně účinnější protiskluz ve vnitřním bazénu, výměna zábradlí, zastínění a úprava vodních prvků, lepší materiály vnitřního vybavení šaten a elektronický přístupový systém.
Třetí skupina víceprací vychází ze změn v zákonech. "Sem se řadí změna chladiva v trafostanici za dva miliony, vybavení fotovoltaiky za 1,4 milionu a podobně. Nové zákony si nad rámec původního rozpočtu vyžádají náklady ve výši celkem 3,7 milionu bez DPH," doplnil Matuška.
Koupaliště sloužilo v Břeclavi od 60. let minulého století, krytý bazén od roku 1994. Oba areály nutně potřebovaly opravu. Po modernizaci budou mít nerezové bazény a staré technologie stavbaři nahradí moderními a úspornými, které mají zajistit částečnou energetickou soběstačnost areálu. Na letním koupališti budou nové vodní prvky, lepší zázemí návštěvníkům i zaměstnancům poskytne nová provozní budova s šatnami a gastroprovozy. Přibudou také parkovací místa. Krytý bazén bude rozšířený o rekreační část, vnitřní tobogan a wellness zónu.
Město připravovalo rekonstrukci plovárny od roku 2020. Krytý bazén i letní koupaliště byly na konci životnosti stavebně i technologicky. Zároveň měly velké energetické ztráty. Pro Břeclav jde o nejvýznamnější investici v jejích novodobých dějinách. Město ji bude hradit z úvěru, usiluje také o dotace.