Autobus odhodil ženu několik metrů. Dopravní podnik zveřejnil děsivý sestřih

Autor: mos
  10:22aktualizováno  10:22
Spěchající chodce a cestující, kteří se nerozhlíží, než vstoupí do silnice či kolejiště, zachycují stále častěji kamery ve vozech brněnské MHD. Děsivě vypadající srážky teď dopravní podnik zveřejnil jako varování s tím, že kolikrát stačí jediná sekunda, aby se nehoda (ne)stala.

Zveřejněné video zachycuje záběry z minulých let, kdy srážky způsobili chodci svou nepozorností. Přebíhali z jednoho nástupiště na jiné, aniž by se rozhlédli, nebo třeba vyběhli do silnice zpoza jednoho autobusu stojícího v zastávce, aniž by je ten projíždějící ve vedlejším pruhu mohl včas vidět.

Ročně eviduje dopravní podnik 10 až 15 kolizí, u nichž je hlavní příčinou nepozornost chodců. „Používání mobilních telefonů, sluchátek a přecházení bez rozhlédnutí,“ vyjmenovala mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.



I na zveřejněných záběrech je vidět, že si chodci všímají autobusů a tramvají na poslední chvíli. Navíc podle mluvčí nejde jen o děti či mladé, ale i seniory.

Navíc čísla z letošního roku vypadají, že se problém prohlubuje. „Jen za první tři měsíce letošního roku evidujeme sedm srážek chodců s tramvajemi, z toho tři měly smrtelné následky,“ upozornil generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek. Doplnil, že desítkám takových případů denně dokážou řidiči pohotovou reakcí včas zabránit.

Dopravní podnik však připomíná i nepozornost řidičů aut při odbočování vlevo, kdy přejíždí tramvajový pás uprostřed silnice. I takových kolizí není málo a spoustě dalších taky dokážou šoféři zabránit.

V rámci kampaně Rozhlédni se! zveřejní dopravní podnik v dalších týdnech na sociálních sítích a na obrazovkách ve vozech i další podobná videa. Zachycují chodce dobíhající na červenou, vcházející bez rozhlédnutí nebo přecházející přímo před nebo za stojícím vozem, kde je následně srazí protijedoucí vozidlo. Cílem kampaně je motivovat obyvatele Brna k maximální opatrnosti.

