Obří bytovka na místě zbourané vily má povolení. Starosta protestoval marně

Radnice Brna-střed si mimo jiné stěžovala na mohutnost stavby. „Výstavbou záměru v navržené podobě by došlo ke znehodnocení kompaktní historické zástavby ulice Hlinky,“ vytkl projektu starosta městské části a profesí architekt Vojtěch Mencl (ODS).

Stavební úředníci sice uznali, že je výška navrhované stavby nadprůměrná, její proporce však podle nich odpovídají městskému charakteru lokality, kde se nachází směs nižších i vyšších objektů.

„Navrhovaná stavba se výškově nevymyká současné uliční zástavbě díky zvoleným ustupujícím podlažím. Navrhovaná stavba navazuje na výškové hladiny přilehlých staveb, čímž zajišťuje, že nová výstavba nepůsobí rušivě, ale naopak přirozeně zapadá do panoramatu ulice,“ popisují stavební úředníci.

Zcela odmítli výtku, že by budova v ulici působila jako cizorodý prvek. „Stavba je navržena jako harmonické propojení tradice a inovace. Svým citlivým zakomponováním do uliční struktury ulice Hlinky nejen zapadá do převažujícího charakteru okolní zástavby, ale zároveň přináší nové estetické a funkční hodnoty, které obohacují lokalitu,“ píše se dále v dokumentu zveřejněném na úřední desce.

Radnice v čele s Menclem také namítala, že se k záměru nevyjádřili během řízení památkáři. Jak se ale v citovaném dokumentu píše, promarnili lhůtu, v níž by mohli říct, zda je z jejich pohledu taková stavba přípustná. Jejich mlčení se tak považuje za souhlas.

V minulosti ovšem památkáři kladně vyhodnotili, že plánovaný dům s 26 jednotkami k bydlení a restaurací v přízemí respektuje charakter a měřítko památkově hodnotné zástavby a zároveň nenarušuje architektonické a výtvarné hodnoty okolních domů.

Stavební povolení je v tuto chvíli nepravomocné, účastníci řízení mají možnost se během patnácti dní odvolat. Jestli takový postup zváží radnice Brna-střed či další stěžovatelé, není jasné. „Oznámení nám zatím nebylo doručeno. Nejdříve se s ním musíme seznámit, teprve poté rozhodneme, jak budeme dál postupovat,“ reagoval pro iDNES.cz Mencl.

Investorská společnost Horizon Consulting II. se prostřednictvím svého advokáta Hynka Mádla k plánům a dalším krokům ohledně tohoto projektu odmítla vyjádřit. I kvůli tomu není jasné, kdy by se mohli dělníci pustit do výstavby nebo kdy se nastěhují noví obyvatelé.