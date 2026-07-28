Vila Tugendhat oslaví výročí zápisu na seznam UNESCO třídenní akcí v zahradách

Brněnská vila Tugendhat oslaví letos 25 let od zápisu mezi památky světového dědictví UNESCO. Hlavní částí oslav výročí bude akce, která o druhém srpnovém víkendu propojí zahradu vily se zahradami sousední Arnoldovy vily a vily Löw-Beer. Vrcholem programu bude videomapping na fasádách všech tří památek, který budou lidé moci zdarma sledovat od pátku do neděle mezi 21:00 a půlnocí. Správa vily o tom informovala v tiskové zprávě.
"Videomappingy jsou ale pouze vrcholem celodenního programu, který bude po všechny tři dny začínat už v 10:00. V zahradách všech tří vil si lidé mohou po celý den zdarma prohlédnout zrcadlové a kinetické instalace, z nichž část se se soumrakem rozsvítí. Od 15:00 začíná hudební program Maratonu hudby a doprovodný program je připravený i ve všech třech vilách," doplnil mluvčí vily Tugendhat Petr Dvořák.
Správa vily na všechny tři dny připravila mimořádné termíny prohlídek vily Tugendhat pro rodiny s dětmi, které lidé během několika dní vykoupili. Otevřeno je také více termínů pro komentované prohlídky tří sousedících zahrad vil, vstupenky si lidé mohou koupit přes stránky vily. Poslední volná místa zbývají ještě v sobotní komentované prohlídce výstavy Mies v obraze.
Videomapping na fasádách tří vil se bude odehrávat každý večer mezi 21:00 a půlnocí, téma bude u každé vily jiné - zatímco u Tugendhat bude zdůrazňovat historickou linku, u Arnoldovy vily bude abstraktnější. Projekce se budou opakovat, návštěvníci tak mohou obejít všechny tři lokality za jediný večer. Vstup do zahrad je po celý víkend zdarma.