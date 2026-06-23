Vinaři z Mikulčic zbývá po tornádu před pěti lety dokončit fasádu sklepa

Před pěti lety poničilo tornádo rodině Maradových z Mikulčic na Hodonínsku dům, sklad vína i sklep. Všechno je už opravené, vinařství funguje dál, jen nedokončená fasáda sklepa připomíná řádění živlu z roku 2021. Po všech pracích a opravách Petru Maradovi došla chuť i peníze, řekl v rozhovoru ČTK.
"Tři roky jsme chodili kolem opravy domu, sklepa, vinařství. Člověk není stavař, tak se všechno učil za pochodu. Největší problém byla komunikace s pojišťovnami. Nejdřív naslibovaly hory doly, pak nějakou dobu nekomunikovaly. Člověk to potřeboval uzavřít, profinancovat a tak i přistoupil na horší podmínky. Dostali jsme o statisíce méně, protože nebyl čas, tehdy to jinak nešlo," konstatoval Marada.
V začátku rodině pomohla sbírka portálu Donio i prodej "tornádového vína," tedy náhodně zkombinovaných lahví z poničeného skladu, který bylo nutné vyklidit před opravou. Žádné další víno pojmenované po tornádu už Petr Marada později neprodával, ani to z ročníku 2021 neneslo takové označení.
"Tornádové víno tehdy trochu pomohlo, dostalo nás to do povědomí nových zákazníků a firem. Ale sejde z očí, sejde z mysli. My neměli čas jezdit za zákazníky, po dvou a půl letech už jsme nikoho nezajímali. Ale nechceme tornádo nijak připomínat, přijde mi to divné," podotkl Marada.
Navzdory škodám způsobeným živlem žádný ročník sklizně nevynechal. Ale přiznává, že na víno ročníků 2021, 2022 a 2023 nebyl moc čas. "A úroda 2024 zase na jaře zmrzla. Ale od té doby je to dobré," uvedl vinař.
Tornádo si v roce 2021 na Břeclavsku a Hodonínsku vyžádalo šest životů. Poničilo přes 1200 domů, z toho asi 200 muselo jít k zemi. Vítr měl rychlost přes 300 kilometrů za hodinu. V některých obcích dosáhlo tornádo až čtvrtého stupně, silnější předtím v Česku nikdy nebylo.