Horenská rada, burčáková policie i plno koncertů. Podzim spojí víno a kulturu

„Kombinace vína a hudby je rozhodně nosná i do podzimních měsíců, tedy do období vinobraní a oslav hojnosti,“ avizuje Martina Grůzová, ředitelka Centrály.

Právě nyní si jih Moravy podmaňuje klasická hudba v rámci Lednicko-valtického hudebního festivalu s podtitulem Hudební alchymie. Celkem osm vystoupení je naplánováno až do 12. října; kulisami jsou jim unikátní lichtenštejnské památky, konkrétně lednický a mikulovský zámek, zámecká jízdárna ve Valticích, okolí Dianina chrámu a zámečky Pohansko a Lány u Břeclavi. „Program tradičně doplňují edukační pásma a hudebně-výtvarné dílny pro děti, kde se mohou seznámit s různými hudebními nástroji, styly a skladateli,“ sděluje Grůzová.

Odpovědi na to, co jsou to mázhausy, horenská rada, perkmistr, burčáková policie, podzemní vojsko, Burčáková unie či jakou hodnotu má platidlo zvané Búro, najdou zájemci na Burčákových slavnostech v Hustopečích na Břeclavsku, které se konají do soboty. Recesistická akce připomíná vinařskou historii města a přináší i soutěže nebo ochutnávku burčáků v čele s purkmistrem a konšely města či jarmark.

Vůně burčáku, zabijačky i medoviny

V srdci Lednicko-valtického areálu dnes začíná Valtické vinobraní, tedy slavnost vína a burčáku s velkým množstvím krojovaných, dětských národopisných souborů, mužských a ženských sborů, ale i známých osobností moderní hudby.

Ani na Znojemsku se ten, kdo by chtěl zkombinovat kulturu s vínem, nezastaví. V nabídce jsou v sobotu Bohutické podzimní slavnosti s vůní zabijačkových specialit, burčáku, vína, piva nebo medoviny. Doplní je hudebníci, šermíři, sokolníci, kejklíři, kováři a řemeslné trhy na nádvoří zdejšího zámku. Na neděli jsou připravené burčákové jízdy vyhlídkovým vlakem na železniční trati mezi Hevlínem, Hraběticemi a Šanovem na Hrušovansku.

Nechat se zlákat na lahodné víno do sklepních uliček v Dobšicích mohou lidé 12. října, v nabídce je samozřejmě i burčák, dobroty na zub, živá muzika i vinařské tradice. Ty ožijí i 26. října při vinobraní ve sklepní uličce ve Vrbovci, jehož návštěvníci spatří průvod radních v dobovém oblečení, slavnostní lisování posledního hroznu za doprovodu muziky i dávné zvyky: ukládání hroznového kozla na zimu do sklepa k šenkýřce nebo obdarovávání vinařů. Chybět nebude zpěv a cimbál.

Všechny tyto oslavy pak plynule přejdou ke koštům a oslavám mladých a svatomartinských vín.

Janáček i výzva k zamyšlení

Lahůdkou podzimní kulturní nabídky na jižní Moravě je festival Janáček Brno od 1. do 24. listopadu. Hudební událost na počest skladatele, jenž ve městě prožil většinu života, poskládala pestrý program plný českých i zahraničních interpretů.

Kde si pochutnat na tradičních odrůdách Ne všechny odrůdy révy vinné si ideálně rozumí s každým regionem. Jsou však takové, které jsou na jihu Moravy po dlouhé generace skutečně doma. Pokud mezi favority řadíte spíš bílá vína z odrůd Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský a Sauvignon, je ideální destinací Znojemsko. Na těchto odrůdách založili tamní vinaři první VOC sdružení v republice. K ochutnání jsou třeba v degustačních automatech ve znojemské Enotéce nebo ve Vlkově věži. Dál je tu Ryzlink vlašský. Za nejlepšími „vlašáky“ si zajeďte na Mikulovsko, třeba do Dolních Dunajovic či Březí, kde Vlašáková stezka provede viničními tratěmi s panoramatem Dunajovských vrchů. Pověstným srdcem produkce červených vín je krajina Modrých Hor na Velkopavlovicku. V okolí Bořetic, Kobylí, Němčiček, Velkých Pavlovic a Vrbice se pěstují na více než polovině vinohradů.

„Motto letošního festivalu zní: Bez hranic!... Jelikož se během krátké doby festivalu podařilo zvednout kvalitu na úroveň, která splňuje parametry prvořadé evropské kulturní události, lze bez nadsázky tvrdit, že česká hudba nezná hranic a limitů,“ míní Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno.

První říjnový týden je termínem pro 50. mezinárodní filmový festival Ekofilm. V kinech Cinema City Velký Špalíček a v sále radnice Brna-střed je připravena pětadvacítka snímků, které vedou do všech koutů světa a ukazují příběhy, které inspirují i provokují k zamyšlení.

Konají se i podzimní koncerty v rámci JazzFestBrno. Třeba 13. října se Husou na provázku rozezní Polka-boys, tedy polka v radikálních úpravách Jiřího Slavíka.

„V některých skladbách českých velikánů – Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka nebo Leoše Janáčka – ale i mnoha světových autorů, se polka změnila natolik, že se z ní úplně vytratil její původní účel – tanec,“ líčí Slavík, proč se polce rozhodl vrátit s humorem a nadsázkou její taneční charakter a přímočarou odvázanost. Vystoupí také kultovní osobnost současné jazzové scény, americký saxofonista Kamasi Washington, a to 5. listopadu v Sono Centru.

Kdo má raději památky, může během poslední říjnové neděle vyrazit na komentovanou prohlídku zahrady vily Stiassni nebo si na vranovském zámku vychutnat atmosféru loveckých pobytů někdejších šlechtických majitelů. Na návštěvníky tam až do 3. listopadu čekají prohlídky s podzimní dekorací a připomínkami tradiční lovecké sezony panstva doslova na každém kroku.