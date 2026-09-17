Vizuální show v brněnském kostele sv. Jakuba zahájila Festival Prototyp

Vizuální show s názvem Cesta světla vytvořenou speciálně pro interiér kostela svatého Jakuba v Brně dnes začal 12. ročník Festivalu Prototyp. Stejný zážitek si mohou návštěvníci odnést ještě v sobotu a v neděli, kdy jsou na pořadu vždy tři tatáž večerní představení. Je nutné zakoupit si vstupenku na webu festivalu. Samotný festival, jenž se bude odehrávat na několika místech v centru Brna, začne 1. a skončí 3. října, uvedla v tiskové zprávě mluvčí festivalu Jana Janoušková.
Dnešní představení připravilo studio Visualove. Propojilo gotickou architekturu chrámu, světlo a hudbu s příběhem zrození, řádu a zániku vesmíru. Během 12 minut se diváci jednoho z hlavních brněnských kostelů vydali na cestu od prvního záblesku a vzniku vesmíru k novému začátku. Tvůrci usilovali o to, aby světelná dramaturgie komunikovala s architekturou kostela – jeho klenbami, sloupy i hloubkou prostoru – a společně se zvukem proměnila chrám v obraz kosmu. Do konceptu se zároveň otiskla symbolika svatojakubské cesty.
"Kostel svatého Jakuba byl po staletí místem setkávání, zastavení i putování. Cesta světla k němu přistupuje současným uměleckým jazykem, ale zároveň pracuje s tématy, která jsou tomuto místu vlastní, tedy s cestou, světlem, hledáním a novým začátkem," řekl místní farář Jan Pacner.
Samotný festival se letos uskuteční ve veřejném prostoru, na fasádách domů a také ve vybraných interiérech. Nabídne dva videomappingy, světelné instalace, digitální a interaktivní umění či workshopy. Festival propojuje umění, vědu a technologie a představuje současné formy digitálního a audiovizuálního umění.