Kamery ani pokuty nestačí. Na vjezdy do centra Brna znovu dohlížejí strážníci

Oldřich Haluza
  17:32aktualizováno  19:36
Na náměstí Svobody v historickém centru Brna vjede bez oprávnění každý pracovní den 20 až 40 aut. Do pěší zóny je přitom už několik let vjezd přísně omezen. Z umístěných kamer a následně obdržených pokut si však nepoctiví řidiči nic nedělají, magistrát proto od pondělí opět povolal do akce strážníky, aby každý vůz zkontrolovali. Na začátku roku pak mají začít fungovat semafory.
Vjezd na náměstí Svobody v centru Brna budou stejně jako v minulosti kontrolovat strážníci.

Vjezd na náměstí Svobody v centru Brna budou stejně jako v minulosti kontrolovat strážníci.

„Před několika lety jsme stanovili přesné podmínky pro vjezd do centra města. Místo je monitorováno kamerovým systémem, který zaznamenává porušení pravidel. Bohužel k tomuto jevu dochází neustále, v mnoha případech i opakovaně. Vzhledem k tomu, že ani pokutování na řidiče projíždějící neoprávněně náměstím Svobody neplatí, kontrolují od dnešního dne oprávnění k vjezdu strážníci městské policie,“ uvedl brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS).

Od povolání strážníků si magistrát slibuje snížení počtu průjezdů přes centrální náměstí. S kontrolami oprávnění začaly hlídky v pondělí a budou je provádět denně.

Brno uzavře centrum autům, na zkoušku zpřísní vjezd do pěší zóny

„Za první tři hodiny kolegové zkontrolovali 113 aut. Povolení nemělo čtrnáct z nich,“ vyčíslil mluvčí městské policie Jakub Ghanem s tím, že výhodou osobního monitoringu je možnost předání totožnosti řidiče správnímu orgánu. Podle Kratochvíla je osobní kontrola jediné řešení, které vždy funguje.

K řešení neuspokojivé situace, kdy se po pěší zóně pohybovalo neporovnatelně větší množství aut, než kolik bylo vydaných oprávnění, vyzvala magistrát v létě radnice Brna-střed. Její politici volali po tom, aby se přestupky za porušení předpisů započítaly do bodového systému, což se mělo zajistit umístěním semaforů do Rašínovy a Masarykovy ulice. Pokud by šoféři projeli na červenou, odečetlo by se jim šest bodů. Při druhém takovém provinění by už přišli o řidičák.

Řidiči spoléhají na „fintu“ s pokutami

Vedení města uvažovalo také o umístění výsuvných sloupků do obou ulic, kde by působily jako mechanická zábrana. Takto fungují už v jiných ulicích.

Magistrát se prozatím rozhodl vrátit ke kontrolám strážníků, což je nejrychlejší řešení. Hlídky se na řidiče vjíždějící do historického centra zaměřovaly hlavně předtím, než byla v březnu 2021 spuštěna automatická kontrola vjezdů pomocí kamerového systému. Ten vyšel na 40 milionů korun a podařilo se jej plně zprovoznit se zpožděním dvou a půl let proti původnímu plánu. V současnosti hlídá všech 22 míst, kudy se dá do historického centra vjet. Strážníci auta takhle kontrolovali naposledy v létě 2022.

Stovky vjezdů do zákazu jedním autem. Drzé řidiče mají v Brně zastavit sloupky

Řada šoférů si z pokut dosud nic nedělala i proto, že jim zákon umožňuje zařadit více prohřešků do sloučeného řízení, v němž je zastropovaná maximální sankce 25 tisíc korun za všechny. Za jeden tak běžně platí 750 korun, přestože by se ve správním řízení mohla pokuta vyšplhat až na pět tisíc.

Do pěší zóny legálně na základě povolení smí vjíždět asi tisícovka aut, nejčastěji od městských firem, jejichž pracovníci tam provádějí údržbu. V létě magistrát slíbil opětovně prověřit vydaná oprávnění ve snaze počet aut snížit. V té době evidoval zhruba dva a půl tisíce neoprávněných vjezdů měsíčně. Množství oprávnění zůstává nadále beze změn.

Hlídky městské policie budou u vjezdů do pěší zóny „číhat“ minimálně do konce vánočních trhů. Na začátku příštího roku mají podle Kratochvíla přibýt v Masarykově a Rašínově ulici semafory. „Při porušení červené by řidiči získávali body. Nebylo by to pouze o přestupku, ale v případě opakování by skutečně došlo k vybodování,“ zdůraznil radní s tím, že tohle řešení jim na jednání posvětila i policie.

