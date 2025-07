„Nedávno jsem byl v pravé poledne o víkendu přímo ve středu města a jezdila tam spousta aut, přičemž minimálně některá z nich nemohla mít výjimky. Nebo jsem viděl v pátek večer vůz rozvážkové firmy přímo na náměstí Svobody, kam vjíždět nesmí,“ ilustruje radní Brna-střed Jan Mandát (ODS).

Všech 22 míst, kudy se dá zamířit do historického centra, přitom hlídají funkční kamery. I když podle magistrátu s ohledem na novou legislativu nelegálních vjezdů ubylo, stále jich zachytí asi dva a půl tisíce měsíčně.

Úředníci sice každý přestupek řeší, ale řada šoférů si z pokut nic nedělá. Zákon jim umožňuje zařadit více prohřešků do sloučeného řízení, v němž je zastropovaná maximální sankce 25 tisíc korun za všechny. Za jeden nyní platí 750 korun, přestože by se ve správním řízení ztratí šofér mohl vyšplhat až na ní k vjezd pět tisíc.

„Vidíme možnost zpřísnění represí vůči vjezdům bez povolení. Přestupky totiž stále nejdou do bodového systému řidičů,“ naznačuje možnou cestu místostarosta Brna-střed Zdeněk Machů (ANO).

Právě bodový postih je podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla (ODS) ideální formou postihu neukázněných řidičů, z nichž ti nejdrzejší mívají ročně stovky neoprávněných vjezdů. Utrum mají zajistit semafory umístěné v Rašínově a Masarykově ulici. Pokud šoféři projedou na červenou, znamenalo by to kromě pokuty odečet šesti bodů. Pak by stačila dvě taková provinění a budou bez „papírů“.

„Máme zákazové značky, kamery fungují, ale i tak dochází k neuvěřitelnému množství porušení vjezdů. Semafor je pravděpodobně jediná možnost, která zabere,“ má jasno Kratochvíl.

Neúčelné řešení, tvrdí policista

Zda půjde světelné zařízení do ulic na hlavním průtahu přes náměstí Svobody skutečně umístit, záleží na jednání s úřady včetně republikové policie.

Nicméně třeba podle Milana Havlíčka, vedoucího dopravního inspektorátu Městského ředitelství policie Brno, je jeho využití nadbytečné a neúčelné kvůli pořizovacím a provozním nákladům či pravidelné údržbě. Navíc přináší i řadu nevýhod – třeba kolony, zvýšení emisí v místě, komplikaci pro průjezd MHD či složek záchranného systému.

„Pokud chceme zamezit vjezdu do pěší zóny, pak v místech, kde je to možné, je vhodné instalovat výsuvné sloupky. A pokud zamýšlíme ‚pouze‘ pokutovat řidiče vozu za přestupkové jednání, postačuje už stávající značení,“ míní Havlíček.

Právě mechanická zábrana v podobě výsuvných sloupků je další varianta. Lidé už je znají z jiných ulic. O těchto fyzických překážkách uvažují na magistrátu už minimálně od loňska, termín možného umístění však není ani do této chvíle známý. Souhlasili by s nimi každopádně také republikoví policisté.

A magistrát prozatím alespoň slíbil opětovně prověřit vydaná oprávnění ke vjezdu ve snaze snížit jejich počet.

Květináče proti parkování

Ještě před několika lety, kdy nefungovaly kamery ve vjezdech, povolenky kontrolovali strážníci. Podle některých by se měli dohledu opět ujmout, šlo by o nejjednodušší řešení. Měli by však podstatně méně času dohlížet na správné parkování. Podle nich se navíc situace spojená s odstavováním aut v rozporu s předpisy v posledních letech nijak zásadně nezlepšuje.

„Za poslední půlrok jsme uložili za dopravní přestupky téměř 1 350 pokut, zato necelých 2 850 případů jsme předali správnímu orgánu. Loni za stejné období evidujeme bezmála 1 700 pokut a zhruba 3 000 prohřešků jsme postoupili do správního řízení,“ vyčísluje mluvčí městské policie Markéta Skřivánková.

A dodává, že je nutné si uvědomit, že od loňského března hlídky přestaly „dávat lístečky“ a případy, kdy přímo nezastihnou řidiče, postupují rovnou úředníkům. „Výrazně se tím změnil poměr způsobu vyřešení pokuty,“ zdůrazňuje.

Čerstvou novinkou v boji proti neukázněným řidičům je 17 obrovských květináčů se stromky v Zámečnické ulici u náměstí Svobody, kde mají zabránit v nelegálním parkování, třebaže mezi zelení zůstává dostatek prostoru, kam se vejde auto. Pokud se osvědčí, mají zkrášlovat i další ulice v historickém centru.