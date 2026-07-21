Vláda: Prezident kompetenční žalobou učinil krok k rozboření ústavní zvyklosti

Autor: ČTK
  16:08aktualizováno  16:22
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vláda míní, že prezident Petr Pavel svou kompetenční žalobou k Ústavnímu soudu, jíž podal kvůli účasti na summitu NATO v Ankaře, učinil krok k rozboření ústavní zvyklosti. Podle kabinetu tato zvyklost spočívá v konsenzu všech vrcholných ústavních činitelů při plánování, přípravě a uskutečnění vrcholných zahraničních návštěv. Vláda to uvedla ve svém vyjádření pro Ústavní soud, jehož znění zveřejnila na webu.

Kancelář prezidenta republiky dnes na dotaz ČTK odpověděla, že svou pozici k této věci podrobně popsala v samotné kompetenční žalobě. "O dalších krocích budeme případně informovat," uvedl mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga.

Vláda se ve svém vyjádření pro Ústavní soud opakovaně vrací k tomu, že prezident je podle ní jen formálním reprezentantem státu, přičemž za směřování zahraniční politiky a její uskutečnění je odpovědná právě vláda,

Z dokumentu také vyplývá, že kabinet považuje dosavadní Pavlovo jednání za takové, které se zahraniční politikou vlády nesouzní. Prezident podle ní vícekrát prezentoval v zahraničí odlišné pozice než kabinet. Proto ho prý vláda původně do delegace na summit NATO nezařadila. "Vláda považuje za přirozené, že je to výlučně ona, kdo rozhoduje o složení oficiálních delegací České republiky obecně, a na summitech NATO obzvláště," píše v dokumentu.

Spor o složení delegace do Ankary vedl prezident s vládou několik měsíců. Své vyloučení označil za bezprecedentní krok a omezení ústavních pravomocí hlavy státu. Premiér Andrej Babiš (ANO) již dříve vysvětloval nezařazení prezidenta do delegace mimo jiné tím, že vláda chce aktivně vést zahraniční politiku. Prezident podal kompetenční žalobu a na základě červnového předběžného opatření ÚS v červenci do Ankary odjel. Českou republiku tam reprezentovali také premiér Babiš, ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).

Ústavní soud bude o Pavlově žalobě meritorně teprve rozhodovat. Pavel v ní žádá, aby ÚS deklaroval, kdo může rozhodovat o účasti prezidenta na summitu, nebo aby uložil vládě nevytvářet prezidentovi administrativní ani jiné překážky při výkonu jeho ústavních pravomocí.

Pavel v žalobě operoval s termínem ústavní zvyklost, kterou vnímá tak, že prezident byl až na jednu opodstatněnou výjimku vždy součástí delegace na summitu NATO. Vláda však ve vyjádření uvedla, že prezidentova interpretace je zcela mylná. Za ústavní zvyklost považuje to, že vrcholní ústavní činitelé projevují státnický zájem a koordinují a prezentují jednotnou zahraniční politiku. Vláda se také vymezila proti tomu, že by jednala proti prezidentovi se zlým úmyslem, naopak jeho dosavadní postup podle ní implikuje zlý úmysl.

Pavlovu snahu přenést spory s vládou před Ústavní soud vláda vnímá jako "další z řady pokusů o extenzivní výklad postavení a rozsah pravomocí prezidenta republiky, směřující k rozšíření jeho vlivu nad rámec předpokládaný Ústavou, ústavním pořádkem, běžnými zákony a ustálenými ústavními zvyklostmi".

Vláda se také vymezila proti tomu, že soud vydal předběžné opatření, kterým prezidentovi vyhověl, aniž by se mohla vyjádřit k návrhu. Soud vyzval vládu k vyjádření o den později. "Jde o projev soudního aktivismu, resp. nerespektování doktríny soudní zdrženlivosti, podle které mají soudy rozhodovat pouze v právních věcech a nezasahovat do pravomocí zákonodárné či výkonné moci," uvedl kabinet.

Vláda požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) při vydání předběžného opatření bezprecedentně projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády. Předseda ÚS Josef Baxa v pondělí řekl Deníku N, že podjatost soudce Ústavního soudu mohou navrhnout účastníci řízení i sám soudce a děje se to. Upozornil, že ve věci rozhodovalo celé plénum ÚS, ne soudce Šámal sám.

Prezident dnes varoval před podkopáváním důvěry veřejnosti v demokratické instituce, především v justici. Označovat soudy předem za podjaté, zpolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem pro veřejnost ani pro důvěru v právní stát. Řekl to dnes na konferenci při příležitosti vydání zprávy Evropské komise o právním státu za rok 2025.

Předběžné opatření má podle vlády svou roli v případě, kdy může odvrátit hrozící vážné škody nebo újmy, zabránit hrozícímu násilnému zásahu, případně když hájí existenci jiného závažného veřejného zájmu. Taková situace podle vlády nenastala.

Meritorní řízení je podle vlády nyní již nadbytečné, ale i kdyby prezident návrh stáhl, kabinet na něm trvá kvůli právní jistotě do budoucna.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou

Mířit na Teide za turistikou nemusí nutně znamenat dobývání jejího vrcholu....

V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak dobře se v Evropě vyznáte vy? Znáte hlavní města a zajímavosti o oblíbených dovolenkových...

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v parných dnech? Otestujte si, jak dobře se vyznáte v letním stravování, a odhalte pravdu o mýtech kolem...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin, zvířat a příběhů. Věra Kopková, vystupující pod značkou Věra Kopka Art, svou tvorbou oživuje veřejný...

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale tichou, vleklou vyčerpanost, která přetrvává i po víkendu nebo po dni „bez povinností“. Tělo není...

Senior pobodal na zastávce u budovy policie muže, ten v nemocnici zemřel

ilustrační snímek

Kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin, který se stal v Ústí nad Labem. Podle dosud dostupných informací se tam strhla hádka dvou mužů, která vyústila v pobodání jednoho z nich. Ten později...

22. července 2026  8:42,  aktualizováno  10:50

Braník čeká velká proměna. Důležitá vozovna u nádraží spojí MHD, bydlení i parkování

Nádraží Braník je tramvajový a autobusový přestupní terminál. Vznikl v roce...

Praha udělala první krok k výstavbě nové tramvajové vozovny v Braníku. Vzniknout má v prostoru dnešní tramvajové smyčky a přestupního terminálu MHD. Radní nyní investiční akci zařadili do seznamu...

21. července 2026  14:46,  aktualizováno  22. 7. 10:41

Město po taneční party zpřísnilo vyhlášku. Přijedeme na pochod, oznámili technaři

Na kopci za Krušovicemi na Rakovnicku se několik set lidí účastní technoparty....

Dvoudenní technoparty v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku, kterou v květnu ukončila policie, má dohru. Zastupitelé, kteří následně zpřísnili obecně závaznou vyhláškou pořádání podobných akcí,...

22. července 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Praktiků je dost, chybí zubaři a pediatři. Svitavy nabízí dva miliony i levný nájem

ilustrační snímek

Chybějící lékaře řeší Svitavy vlastními silami. Radnice letos podpoří nové lékaře štědrým finančním bonusem a zvýhodněným nájmem. Město tak reaguje na lékaře odcházející do důchodu, kteří ukončují...

22. července 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Festival Hrady CZ ovládne Švihov. Zahrají Rybičky 48, Mirai, Lenny i Landa

Fanoušci se mohou těšit na crazy-rockovou skupinu Harlej. Ta v rámci festivalu...

Putovní festival Hrady CZ se po Točníku a Kunětické hoře přesouvá v pátek a sobotu na Švihov nedaleko Klatov. Unikátní hudebně-kulturní akce jako jediná svého druhu nabízí ideální prázdninový mix –...

22. července 2026  10:22

Po více než 20 letech se veřejnosti otevře areál Hrudkov na Českokrumlovsku

ilustrační snímek

Po více než 20 letech se veřejnosti otevře areál Hrudkov u Vyššího Brodu na Českokrumlovsku. Komplex bývalé plicní léčebny, kde nyní vznikají lázně a bytová...

22. července 2026  8:44,  aktualizováno  8:44

Institut strategického investování při VŠE spouští kariérní program v realitách

22. července 2026  10:11

Za 14 let už 1 600 fotek a 650 tisíc korun. Jak dostat svůj snímek do Metra?

ilustrační snímek

Posíláte do Metra čtenářské fotografie a přemýšlíte, proč některé snímky uspějí a jiné ne? Redakce přináší přehled tipů, které mohou zvýšit šanci na zveřejnění i finanční odměnu. Důležitá je...

22. července 2026  10:10

HunterLab představuje zařízení Vista® L2 s rozšířeným měřicím rozsahem 710 nm

22. července 2026  9:43

Benátskou odstartují hudebníci ze Slovenska, lákadlem jsou švédští Roxette

Koncert Roxette v O2 areně v Praze, 6. listopadu 2025

Peter Nagy, Richard Müller nebo kapela No Name. Slovenským večerem odstartuje ve čtvrtek v Liberci festival Benátská! s Impulsem. Na 32. ročník největší hudební události kraje zamíří v dalších dnech...

22. července 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Zběsilá honička v Ostravě. Řidič ztrácel ukradené semafory, pak se ukryl do křoví

Ostravští policisté pronásledovali auto, ze kterého padyly ukradené semafory.

Ostravští policisté po zběsilém pronásledování dopadli devětatřicetiletého muže, který za volantem osobního auta ujížděl napříč městem. Prozradil se rychlou jízdou bez blinkrů. Když se snažil...

22. července 2026  9:32

Hisense představila růstovou strategii na bázi AI, která přinese novou éru inteligentního bydlení

22. července 2026  9:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×