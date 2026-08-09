Vlak na Brněnsku srazil a zabil člověka, provoz mezi Kuřimí a Tišnovem stojí

Provoz na železniční trati mezi Kuřimí a Tišnovem na Brněnsku dnes okolo 13:00 zastavila srážka vlaku s člověkem, muž na místě zemřel. ČTK to řekli mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb a mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Podle Švába se nehoda stala u Hradčan na Brněnsku, vlak jel od Tišnova na Brno. "Muž zemřel ještě před naším příjezdem, utrpěl zranění neslučitelná se životem," řekla Bothová.
Podle informací na webu Českých drah vlaky přestaly jezdit okolo 13:00, omezení by mělo trvat do 16:00. Místo vlaků mohou lidé využít náhradní autobusovou dopravu nebo linkové autobusy.