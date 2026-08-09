Vlak na Brněnsku srazil a zabil člověka, provoz na trati byl přerušený

Srážka vlaku s člověkem dnes okolo 13:00 na asi tři hodiny zastavila provoz na železniční trati mezi Kuřimí a Tišnovem na Brněnsku. Muž na místě zemřel. ČTK to řekli mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb a mluvčí záchranářů Michaela Bothová. Provoz byl dle informací na webu Českých drah obnoven před 16:00.
Podle Švába se nehoda stala u Hradčan na Brněnsku, vlak jel od Tišnova na Brno. "Muž zemřel ještě před naším příjezdem, utrpěl zranění neslučitelná se životem," řekla Bothová.
V době, kdy vlaky na trati nejezdily, mohli lidé využít náhradní autobusovou dopravu nebo linkové autobusy.