Vlak na Brněnsku srazil a zabil člověka, provoz na trati byl přerušený

Vlak na trati mezi Hrušovany u Brna a Modřicemi na Brněnsku srazil a zabil člověka, provoz na trati byl asi hodinu přerušený. Poté se začalo jezdit po jedné ze dvou kolejí. Policie okolnosti nehody vyšetřuje. ČTK to řekla její mluvčí Petra Hrůzová a vyplývá to z informací na webu Českých drah.
Havárie se stala před 14:00. Na místě byla i záchranná služba, její mluvčí Michaela Bothová ČTK řekla, že člověk zemřel ještě před příjezdem záchranářů.
České dráhy mezi stanicemi zavedly náhradní autobusy. Dva rychlíky mezi Českou Třebovou a Břeclaví pak jely odklonem přes Přerov.