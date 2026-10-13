Vlak na Brněnsku srazil a zabil člověka, provoz na trati je přerušený

Vlak na trati mezi Hrušovany u Brna a Modřicemi na Brněnsku srazil a zabil člověka, provoz na trati je přerušený. Policie okolnosti nehody vyšetřuje. ČTK to řekla mluvčí policie Petra Hrůzová.
Nehoda se stala před 14:00. Na místě byla i záchranná služba, její mluvčí Michaela Bothová ČTK řekla, osoba zemřela ještě před příjezdem záchranářů, nemohli jí pomoci.
České dráhy mezi stanicemi zavedly náhradní autobusy. Dva rychlíky mezi Českou Třebovou a Břeclaví pak jedou odklonem přes Přerov. České dráhy odhadují, že by omezení mohlo skončit v 17:00.