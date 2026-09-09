Vlak na jihu Brna srazil a usmrtil člověka, provoz na trati je omezený

Vlak na jihu Brna dnes ráno srazil a zabil člověka. Provoz na trati je v místě nehody omezený, řekla ČTK mluvčí krajských policistů Petra Hrůzová. Podle informací na webu Českých drah (ČD) jezdí vlaky mezi stanicemi Modřice a Brno-Horní Heršpice po jedné koleji. Cestující musí počítat se zpožděním okolo pěti až 15 minut.
Nehoda se podle Hrůzové stala okolo 08:00 mezi Dolními Heršpicemi a Přízřenicemi. "Na místě jsou policisté a příčinu nehody zjišťujeme," doplnila mluvčí.
Podle webu ČD by omezení mělo skončit v 10:00.