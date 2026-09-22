Vlak v Rajhradě na Brněnsku na trati mezi Brnem a Břeclaví dnes dopoledne srazil a zabil člověka, provoz byl přes dvě hodiny přerušený. ČTK to řekl mluvčí policie Petr Vala. České dráhy podle informací na webu zavedly v úseku Modřice - Hrušovany u Brna zavedly náhradní autobusovou dopravu.
Podle webu drah šlo o rychlík Vindobona, nehoda se stala po 9:00. V 11:30 se začalo jezdit po jedné koleji sníženou rychlostí. "Vlak člověka na kolejišti u nádraží srazil v plné rychlosti," uvedl Vala. Policie zjišťuje okolnosti neštěstí.
Rychlíky mezi Českou Třebovou a Břeclaví jely po dobu přerušení provozu odklonem přes Olomouc, tedy nezastavovaly v Brně. České dráhy odřekly jízdu jednoho osobního vlaku a dvou rychlíků.