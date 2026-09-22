Vlak na trati u Brna srazil a zabil člověka, na jihu Moravy dnes druhého

Na trati mezi Brnem a Bílovicemi nad Svitavou dnes odpoledne vlak srazil a zabil člověka. V úseku Brno Hlavní nádraží - Blansko zavedly České dráhy náhradní autobusovou dopravu. Provoz byl přerušený asi hodinu, vyplývá z údajů na webu drah. Policie okolnosti neštěstí vyšetřuje, řekl ČTK policejní mluvčí Petr Vala. Dnes jde o druhý takový případ na jihu Moravy, dopoledne vlak srazil a zabil člověka v Rajhradě na Brněnsku.
Odpolední nehoda se stala kolem 17:00. Podle webu Českých drah šlo o střet osobního vlaku s člověkem pohybujícím se v kolejišti. Dopravce odřekl jízdu několika vlaků, rychlíky mezi Brnem a Kolínem jely přes Havlíčkův Brod, nezastavovaly v České Třebové a Pardubicích. Po 18:00 začaly vlaky místem nehody jezdit po jedné koleji.
Provoz na trati mezi Brnem a Břeclaví, kde vlak srazil člověka dopoledne, byl přerušený přes dvě hodiny. České dráhy zavedly náhradní autobusovou dopravu v úseku Modřice - Hrušovany u Brna.