Vlak na Blanensku srazil a usmrtil ženu. Spěchala kolem sklopených závor

Neštěstí se stalo krátce po 15:00 na přejezdu chráněném závorami a světelnou signalizací. Dvě ženy patrně chtěly stihnout vlak, který stál ve stanici, a na přejezd vstoupily, i když byly závory dole a signalizační zařízení svítilo, řekl policejní mluvčí Pavel Šváb. Jedna z žen nestačila včas přeběhnout.
Osobní vlak v Praze srazil ženu, provoz mezi Smíchovem a Radotínem stál
Některé rychlíkové spoje nabraly podle webu Českých drah značné zpoždění, a to včetně těch mezinárodních.
Jiné vlaky dopravci odklonili přes Olomouc, případně přes Havlíčkův Brod. U regionálních spojů vypomohla náhradní autobusová doprava.