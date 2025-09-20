Na přejezdu v Křižanovicích se srazilo auto s vlakem, dvacetiletá řidička zemřela

Autor: iDNES.cz, ČTK
  15:32aktualizováno  16:19
Dvacetiletá řidička osobního auta v sobotu zemřela po srážce vlaku s osobním autem na přejezdu v Křižanovicích na Vyškovsku. Řekl to mluvčí policie Bohumil Malášek. Nehoda se stala před 14:00, řidička vjela na přejezd v okamžiku, kdy projížděl spěšný vlak ze Starého Města u Uherského Hradiště do Brna.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Veselý, MAFRA

Když záchranáři dorazili na místo, řidičce už nedokázali pomoci, její zranění byla smrtelná.

Zůstali na místě, dokud se nepodařilo evakuovat z vlaku všechny cestující, uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Dvořáček. Ve vlaku bylo 89 cestujících plus strojvedoucí.

Po nehodě se zastavil provoz na trati. Mezi Bučovicemi na Vyškovsku a Slavkovem u Brna jezdila náhradní autobusová doprava, informovaly České dráhy na svém webu. Automobilovou dopravu nehoda nezkomplikovala, místo lze objet přes druhý křižanovický přejezd.

