Na přejezdu v Křižanovicích se srazilo auto s vlakem, dvacetiletá řidička zemřela

Když záchranáři dorazili na místo, řidičce už nedokázali pomoci, její zranění byla smrtelná.
Zůstali na místě, dokud se nepodařilo evakuovat z vlaku všechny cestující, uvedl mluvčí záchranné služby Lukáš Dvořáček. Ve vlaku bylo 89 cestujících plus strojvedoucí.
Po nehodě se zastavil provoz na trati. Mezi Bučovicemi na Vyškovsku a Slavkovem u Brna jezdila náhradní autobusová doprava, informovaly České dráhy na svém webu. Automobilovou dopravu nehoda nezkomplikovala, místo lze objet přes druhý křižanovický přejezd.