Trať měla být první v zemi s dvoustovkou, plán Správy železnic ale padl

Možné úpravy koridoru, kde se v současnosti jezdí nejvýše 160 kilometrů v hodině, měly být podle původních slibů hotové už minulý rok.
V listopadu 2024 Správa železnic tvrdila, že se plány odsunuly kvůli větší koncentraci na stavbu vysokorychlostní trati. Tehdy ještě padaly termíny 2027 až 2030, nyní ale železničáři uzavřeli dodatek s firmou Sudop, která řeší zastavení prací na projektové dokumentaci pro navýšení rychlosti.
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Od ďábelské jízdy pendolina uteklo 20 let, české vlaky se stále rekordu neblíží
„Uvedená stavba nebyla zařazena do staveb k realizaci a záměr projektu z tohoto důvodu nemůže být předložen ke schválení do centrální komise ministerstva dopravy. Nelze dokončit dílo v původně dohodnutém rozsahu,“ uvádí dodatek, jak upozornil server Zdopravy.cz.
Jak už ale zaznívalo v roce 2020, maximální rychlosti 200 kilometrů by dosáhly vlaky na trati z Brna, respektive na dlouhém rovném úseku od Rakvic do Břeclavi jen na pár kilometrech u Podivína.
Pak by musely začít zpomalovat, aby do Břeclavi dobrzdily, takže by se dojezdový čas mezi ní a Brnem nijak výrazně nezkrátil. „Vlakové spojení mezi oběma městy je rychlé, cesta netrvá ani 30 minut,“ připomněl v roce 2024 tehdejší starosta Břeclavi Svatopluk Pěček (ANO) s tím, že ani od obyvatel nemá stížnosti, že by jízda vlakem trvala příliš dlouho.
Rychlostí 200 kilometrů mají v budoucnu jezdit vlaky na nové trati z Brna do Přerova, která se aktuálně připravuje jako náhrada za současnou jednokolejnou trať. V současnosti je možné takto rychle jet pouze na dvou úsecích v jižních Čechách u Tábora, pokud tudy jedou soupravy s naklápěním, jako by bylo případně Pendolino.