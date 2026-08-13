Vlak v Brně-Židenicích srazil a zabil člověka, provoz na trati asi hodinu stál

„Osoba zemřela ještě před naším příjezdem,“ potvrdil mluvčí záchranářů Lukáš Dvořáček.
Provoz na trati na Brno-Maloměřice asi hodinu stál, poté mohly začít vlaky jezdit po jedné koleji sníženou rychlostí, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Bez omezení začaly vlaky jezdit podle webu Českých drah (ČD) v 19:00.
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Podle Hrůzové se nehoda stala asi 600 metrů od nádraží. Provoz byl částečně obnoven před 17:00. Omezení se dotklo několika vlaků. Nabíraly zpoždění, některé spoje podle ČD byly dokonce zrušeny a cestující využili následující vlak.