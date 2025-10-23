Koridor Praha - Brno je neprůjezdný. Na vině je porucha trakčního vedení

Dálkové vlaky Českých drah jedou odklonem, osobní vlaky a některé zastávkové rychlíky nahrazují autobusy, vyplývá z informací na jejich webu. Dopravce odhaduje omezení v dopravě do pátečních 06:00.
Železničáři dostali hlášení o zkratu, informoval Kavka. Později doplnil, že pracovníci SŽ zjistili, že na trolejové vedení popadalo několik stromů.
Omezení v úseku mezi Skalicemi nad Svitavou a Letovicemi trvá zhruba od 19:15. Vlaky jedou po různých odklonových trasách podle toho, kde se aktuálně nacházely.
Některé jedou mezi Břeclaví a Českou Třebovou přes Olomouc a Přerov, vynechávají tak Brno. Některé jedou odklonem mezi Kolínem a Brnem přes Havlíčkův Brod. Osobní vlaky a některé zastávkové rychlíky nahrazují v daném úseku autobusy.