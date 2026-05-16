Vlak v Brně v tunelu srazil muže. Nehodu nepřežil, provoz stál desítky minut

Policie měla střet vlaku s osobou nahlášený kolem 15:20.
České dráhy na svém webu uvedly, že kvůli zastavení provozu odřekly jízdu dvou rychlíků a šesti osobních vlaků, opatření se ale může dotknout ještě dalších několika osobních vlaků.
Provoz byl částečně obnoven krátce po 16:00. Cestující mohli využít náhradní autobusy nebo běžné linky městské dopravy.
