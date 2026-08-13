Vlak v Brně-Židenicích srazil a zabil člověka, provoz na trati asi hodinu stál

Vlak v brněnských Židenicích dnes okolo 16:00 srazil a zabil člověka. ČTK to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Provoz na trati na Brno-Maloměřice byl asi hodinu zastavený. Před 17:00 začaly vlaky jezdit po jedné koleji sníženou rychlostí, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
"Osoba zemřela ještě před naším příjezdem," řekl ČTK mluvčí záchranářů Lukáš Dvořáček.
Podle Hrůzové se nehoda stala asi 600 metrů od nádraží. Provoz byl částečně obnoven před 17:00, podle informací na webu Českých drah by omezení mělo zcela skončit v 18:00. Některé spoje byly podle ČD zrušeny, cestující využili následující vlak. Musí rovněž počítat se zpožděním.