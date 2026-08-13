Vlak v Brně-Židenicích srazil a zabil člověka, provoz na trati asi hodinu stál

Autor: ČTK
  19:32aktualizováno  19:32
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Vlak v brněnských Židenicích dnes okolo 16:00 srazil a zabil člověka. ČTK to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Provoz na trati na Brno-Maloměřice byl asi hodinu zastavený, poté mohly začít vlaky jezdit po jedné koleji sníženou rychlostí, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Bez omezení začaly vlaky jezdit podle webu Českých drah (ČD) v 19:00.

"Osoba zemřela ještě před naším příjezdem," řekl ČTK mluvčí záchranářů Lukáš Dvořáček.

Podle Hrůzové se nehoda stala asi 600 metrů od nádraží. Provoz byl částečně obnoven před 17:00. Omezení se dotklo několika vlaků. Nabíraly zpoždění, některé spoje podle ČD byly dokonce zrušeny a cestující využili následující vlak.

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