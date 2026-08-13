Vlak v Brně-Židenicích srazil a zabil člověka, provoz na trati stojí

Vlak v brněnských Židenicích dnes okolo 16:00 srazil a zabil člověka. ČTK to řekla mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová. Provoz na trati na Brno-Maloměřice stojí, uvedl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka.
"Osoba zemřela ještě před naším příjezdem," řekl ČTK mluvčí záchranářů Lukáš Dvořáček.
Podle Hrůzové se nehoda stala asi 600 metrů od nádraží. Podle informací na webu Českých drah (ČD) by omezení mělo skončit okolo 17:00. Některé spoje byly podle ČD zrušeny, cestující využili následující vlak.