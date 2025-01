Pozor na jižní Moravě, jízdenka koupená u průvodčího se od soboty prodraží

Na jihomoravský lístek i po Vysočině Krajská společnost Kordis, který koordinuje veřejnou dopravu v regionu, prodlouží od soboty platnost jihomoravských jízdenek v některých autobusech, které vyjíždí z Tišnovska na Vysočinu. Jihomoravanům tak bude stačit jedna jízdenka, tedy po přejetí autobusem do sousedního kraje si nebudou muset kupovat nový lístek. Nově bude takto prodloužena linka 314 z Tišnova až do Bystřice nad Pernštejnem, linka 335 z Olší do Dolní Rožínky a linka 334 z Tišnova do Strážku. „Tarif IDS JMK bude uznáván i na některých nových linkách VDV (Veřejné dopravy Vysočiny, pozn. red.), konkrétně na linkách 121, 124 a 125. Při této spolupráci bude využit obdobný model, jako již několik let funguje se Zlínským krajem. To znamená, že jízdní řády těchto linek nevytváří Kordis JMK, a proto nejsou zahrnuty do vyhledávače spojení IDS JMK. Tarif IDS JMK v nich však plně platí,“ uvedla společnost Kordis.