Vlákna, která vznikají jako cukrová vata, mohou pomoci při léčbě akné

Vlákna, která vznikají podobně jako cukrová vata, mohou pomoci při léčbě akné. Vyvinuli je vědci z výzkumného centra CEITEC Vysokého učení technického v Brně. Speciálně upravená celulózová mikrovlákna, která v laboratorních testech účinně potlačovala bakterie, lze použít k výrobě pleťových masek, informovala mluvčí institutu Petra Králová.
Akné patří mezi nejčastější kožní onemocnění. V dospívání postihuje až 85 procent lidí, u mnoha přetrvává i v dospělosti.
Nový materiál tvoří mikrovlákna z acetátu celulózy obohacená o oxid zinečnatý, která jsou následně upravená kyslíkovým plazmatem. Oxid se postupně uvolňuje do pokožky a působí antibakteriálně.
"Vlákna si přitom uchovávají vysokou účinnost, a to bez přídavků jakýchkoli aditiv, která jsou běžná v komerčních přípravcích. Materiál obsahuje přesně to, co je potřeba pro účinný boj s akné, a žádné zbytečné materiály navíc. Výzkum prokázal, že antibakteriální účinek mají ještě minimálně rok poté, co projdou úpravou," řekla Martina Říhová, která výzkum vedla.
Do budoucna by se stejný princip mohl uplatnit také při léčbě dalších kožních onemocnění, například atopické dermatitidy. Vlákna totiž mohou být nejen součástí pleťových masek pro léčbu akné, ale i náplastí nebo obvazů.
Mikroskopická vlákna vědci vytvořili prostřednictvím odstředivého zvlákňování. Stejný fyzikální princip se využívá i při výrobě cukrové vaty. Průlom pak znamenala kombinace metody, která vlákna obohatila o oxid zinečnatý, s následným ošetřením kyslíkovým plazmatem. "Tento postup jsme u vláken z acetátu celulózy demonstrovali jako první na světě," uvedla Říhová.
Na vývoji materiálu se podílelo několik výzkumných týmů z různých institucí v Česku a Španělsku. Práce trvala přes rok. Než se materiál dostane do běžné praxe, čeká jej ještě biologické testování a následně klinické studie, které ověří bezpečnost i účinnost při léčbě pacientů.