Vlárskou dráhou zněl zvuk parní píšťaly, sjeli se fotografové z řady zemí

Autor: ČTK
  16:23aktualizováno  16:23

| foto: ČTK

Do prvních slunečních paprsků se dnes v Nemoticích na Vyškovsku nesl ostrý hvizd parní píšťaly a jindy ospalé nádraží a jeho okolí obsadilo 60 nadšenců s fotoaparáty a kamerami. Jakmile vjela lokomotiva zvaná Rosnička do záběru, začaly cvakat závěrky. Za nevšedním snímkem dávno ukončeného parního provozu přijeli nejen Češi, Rakušané či Němci, ale také Američan, Japonec, Francouz a tři Španělé, řekli ČTK spoluorganizátoři fotovlaků Petr Holub a Jiří Rubín.

Vozy jsou při takových akcích obvykle prázdné. Dnes lokomotiva s muzejními vozy připomínala, jak vypadal pravidelný osobní provoz v 60. a 70. letech minulého století a jako kulisa jim sloužila Vlárská dráha mezi Brnem a Veselím nad Moravou. V některých stanicích ještě slouží mechanická návěstidla. Do Nemotic vjel vlak vícekrát, strojvůdce nechal uniknout z komína co nejvíc páry, aby to fotografové měli hezké. Jen za dnešní den si zaplatili 7000 korun, aby mohli vlak sledovat po celý den a zachycovat ho na místech, která se jim líbí.

Cena za jeden den focení - a někteří zaplatí dvojnásobnou sumu, aby mohli fotit jiný vlak v neděli v severních Čechách - ukazuje, jací srdcaři a nadšenci se okolo kolejí pohybují. "Fotovlaků bývá víc, ale už jsme asi jediní, kdo dělá páru. Je to dražší a náročnější na organizaci," řekl Holub na slavkovském nádraží ve chvíli oddechu, kdy vlak odjel do Brna, aby se lokomotiva na točně otočila opačným směrem.

Pro parní vlak je třeba zajistit uhlí a vodu, vodní jeřáby ve stanicích jsou na výjimky dávno minulostí. "Takže musíme mít domluvené hasiče, kteří nám pomáhají doplňovat vodu," poznamenal Holub. Ti jsou také v pohotovosti kvůli riziku požáru. "Ale spolupráce s nimi je skvělá, hlavně s těmi dobrovolnými. Vždyť dnes ochotně přijeli do Nemotic už v půl šesté," řekl Holub.

Vyjet s parním vlakem je však v Česku čím dál složitější. Provozních parních lokomotiv je méně než v minulosti, jejich provoz je drahý a na druhé straně ubývá těch, kteří na takový fotovlak přijedou. "Ti, kteří s námi jezdí od 90. let, zestárli, takže jim neslouží tolik zdraví, nebo nemají tolik peněz. A mladší chtějí často spíš motorové lokomotivy, protože páru nezažili a tolik jim neříká. I když pro mě je to srdcovka," říká Holub, který teprve nedávno překročil čtyřicítku. "Máme naplánovanou fotoakci na přelom května a června na Slovensku ve Velké Fatře, ale zájem je zatím malý. Uvidíme, jestli bude dostatečný, aby se vlak zaplatil," poznamenal Rubín.

Lokomotivy vlastní různé spolky a také České dráhy, což je i případ Rosničky. "Když ČD letos vytvořily Nadační fond Svět železnice, bylo jednání komplikovanější, než se všechno usadilo, ale vyšli nám ochotně vstříc a musím jim poděkovat. I se spolky je dobrá spolupráce," řekl Holub, který je jedním z těch, který se v Turnově podílí na renovaci jedné z parních lokomotiv.

Na akcích, stejně jako na té dnešní, se obvykle scházejí dlouholetí přátelé, kteří se vídají třeba pouze na podobných akcích, mnohá přátelství jsou mezinárodní. A další mohou vznikat. "Když rakouští kolegové slavili šedesátku, připravili jsme jim letos zimní fotovlak v Rakousku jako překvapení," vzpomněl Holub.

Dnes fotografům a organizátorům vyšlo počasí, slunce svítilo celý den a parní lokomotiva v brzkém ranním či pozdně odpoledním slunci je tím, co jim přináší potěšení. "Když jsme v 90. letech začínali, tak jsme vždy po akci seděli v hospodě a spřádali až fantasmagorické plány a vždycky nám vyšly. Teď sníme o tom, že dostaneme parní lokomotivu na velké mosty na východním Slovensku okolo Hanušovců nad Topľou či na trať do Medzilaborců.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Renesanční dům v Hustopečích po výtvarnici Věře Nohelové se otevřel návštěvníkům

Renesanční dům na náměstí v Hustopečích na Břeclavsku, který po většinu svého života obývala kamenotiskařka a výtvarnice Věra Nohelová, se na víkend po roce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kubánské náměstí

Trh na Kubánském náměstí v Praze 10-Vršovicích.

Sobota v Praze nebyla jenom fotbalová... Baseballový zápas mezi týmy Kotlářkou Praha a Hrochy Brno skončil výsledkem 1 : 12.

Stavba tramvajové trati v Počernické ulici a práce na jejím napojování na stávající trať na Vinohradské třídě naproti Vinohradskému hřbitovu.

"Petřínská rozhledna" v Kollárově ulici, Karlín.

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Fotky ze stavby jeřábu, aneb když chceš postavit jeřáb, musíš mít jeřáb. Kollárova ulice, Praha 8, Karlín.

