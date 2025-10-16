V krátké době zemřel další z exmajitelů Zbrojovky. Jeho podnikání pojí kauzy

Zpráva o úmrtí se šířila ve čtvrtek mezi fanoušky, redakci iDNES.cz ji potvrdil zvolený poslanec Libor Hoppe (ODS). „Přišlo mi to esemeskou, ale dlouho jsem s ním nemluvil. Byl nemocný,“ sdělil stručně muž, který společně se Sehnalem zasedal i v obecním zastupitelstvu v Lipůvce.
V tomto městečku na Blanensku byl Sehnal od roku 2000 následujících šest let starostou. Právě v té době, konkrétně v letech 2003 až 2005, vlastnil i fotbalovou Zbrojovku, tehdy pod názvem 1. FC Brno. Od roku 2004 byl rovněž zároveň šest let senátorem za ODS.
V roce 2008 pak média rozebírala nahrávku, na níž se Sehnal baví s podnikatelem Přemyslem Veselým o tom, jak se korumpovalo při přidělování zakázek a jakou provizi dostávala právě tehdy Sehnalova strana ODS. Sehnal pak tvrdil, že jde o kompilát sestříhaný podsvětím.
S občanskými demokraty se však Sehnal později rozešel a před sněmovními volbami v roce 2017 založil vlastní hnutí Sportovci.
Jenže na kandidátkách byli i lidé, kteří o tom ani nevěděli. Jeden z nich dohnal celou věc až k soudu, který pravomocně rozhodl, že jeho podpis byl zfalšovaný.
Armádní zakázka na polní kuchyně
Naposledy se jeho jméno skloňovalo v letošním roce v souvislosti s armádní zakázkou na polní kuchyně. Tu totiž získala firma 4 Army, kterou při přidělení zakázky vlastnil právě exsenátor. Od letoška je majitelkou jeho dcera.
Ministerstvo letos v květnu sdělilo, že bude za pozdní dodávku od firmy vymáhat smluvní pokutu. Kuchyni převzala armáda letos v září, tedy se zhruba ročním zpožděním. Ministerstvo chce uplatnit sankce z prodlení přesahující 35 milionů korun, to by tak mělo původní cenu přesahující 65 milionů výrazně snížit. Opozice v minulosti kritizovala, že je zakázka drahá.
Jenže otázkou je, jestli stát něco vymůže. Ve čtvrtek 16. října totiž Krajský soud v Brně zahájil s původně Sehnalovou firmou insolvenční řízení. Společnost 4 Army nezaplatila jednomu ze svých dodavatelů zhruba 1,2 milionu a ten kvůli tomu podal insolvenční návrh k soudu. Iniciátor insolvence zároveň zmínil, že má informace o tom, že dluží jiným dodavatelům dalších zhruba 18 milionů korun.