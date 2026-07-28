Vlna veder ještě prohloubí extrémní sucho, požární riziko bude na maximu

Autor: ČTK
  15:34aktualizováno  15:34
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Nadcházející vlna veder, při níž meteorologové nevylučují, že výjimečně může teplota dosáhnout až 40 stupňů Celsia, ještě výrazně zhorší už tak extrémní sucho a prakticky po celé republice bude hrozit nejvyšší riziko šíření požárů, vyplývá z informací, které dnes novinářům rozeslal Ústav výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe. Zatím není zřejmé, jak dlouho bude vlna trvat a jaká budou teplotní maxima, nicméně vědci upozorňují, že může být silná a dlouhá a bude mít dopad na zdraví lidí, společnost i přírodu.

"Velmi vysoké teploty přetrvají pravděpodobně do 4. až 8. srpna, poté by se měly vrátit k obvyklým hodnotám z let 1991 až 2020," uvedli vědci. Předpovědi se podle různých modelů každý den trochu mění. Aktuálně model Evropského centra pro střednědobou předpověď ukazuje, že poslední den s teplotami nad 30 stupňů by měl být pátek 7. srpna, přičemž tento víkend by teploty mohly spadnout na hodnoty okolo 30 stupňů. Model GFS naopak zatím nechává víkend horký, ale ochlazení na teploty okolo 30 stupňů predikuje od úterý a na pátek už zatím předpovídá pokles pod tropické hodnoty v celém Česku.

Česko přitom již letos zažilo dlouhou horkou vlnu ve druhé polovině června. Například v Brně trvala dva týdny, přičemž necelou polovinu dnů odpolední teploty přesahovaly 35 stupňů Celsia. V tomto období padly i absolutní české rekordy, přesáhly 40 stupňů Celsia. Vědci upozorňují, že pro lidské zdraví jsou ještě nebezpečnější vysoké noční teploty, při nichž si organismus nedokáže řádně odpočinout a regenerovat.

I v nadcházející horké vlně se mají na velké části území vyskytovat tropické noci několik dnů po sobě. A ač ještě druhá vlna veder nezačala, už tak se letošní rok zařadil mezi ty s nejhoršími vlnami veder. "Letos byly prahové hodnoty tzv. teplotního indexu (nad 32 stupňů) nejčastěji překročeny již v osmi až 12 dnech. Vysoký počet těchto dnů jsme zaznamenali také v roce 2006, ale tehdy se to týkalo pouze oblastí v nižších nadmořských výškách. Další nepříznivé roky byly 2010, 2015 a 2019," uvedli vědci.

Při horké vlně se předpokládá, že rozsah půdního sucha bude letos dosud největší. Za týden se předpokládá, že 30 procent území bude trpět extrémním suchem a dalšími dvěma nejhoršími stupni sucha dalších zhruba 50 procent území. "Nyní je vidět při pohledu na povrchovou vrstvu půdy, že občas někde zaprší. Mělce kořenící žíznivá vegetace ale nic do hloubky nepustí. Relativní nasycení pod deset procent je v hlubší vrstvě na zhruba polovině našeho území. Je to opravdu výjimečná situace, kterou trpí hlavně stromy," ukázali vědci tvořící projekt InterSucho na síti X.

Počasí nahrává i požárům. "Výhled rizika vzniku a šíření požárů na další dny je tristní. Bude rapidně klesat vlhkost paliva a i vlhkost půdy. I přesto, že nemá zásadně foukat, tak se nejvyšší riziko požárů dostane prakticky v celé republice na nejvyšší stupeň," upozornili vědci z CzechGlobe, kteří spravují web FireRisk. Jak devastující dokážou přírodní požáry být, se letos ukazuje ve Francii a ve Španělsku.

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