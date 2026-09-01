Vnitro navrhlo soudu, aby zrušil část vyhlášky středočeského Pavlova o odpadech

Ministerstvo vnitra navrhlo Ústavnímu soudu (ÚS), aby zrušil část vyhlášky Pavlova na Kladensku, která stanovila slevu z místního poplatku za odkládání komunálního odpadu. Sleva činí 3240 korun ročně za každou nemovitost. Vnitru vadí například to, že zvýhodňuje malé domácnosti oproti početnějším a že obchází zákonná pravidla. Starosta Pavlova Josef Kozel (nestr.) to odmítá a upozorňuje, že slevu může dostat každá domácnost, pokud bude dostatečně třídit. Cílem je právě motivace ke třídění, řekl dnes ČTK starosta.
"My jsme toho názoru, že pro naši obec je to v pohodě, děláme to pro lidi," uvedl starosta. Podle něj není v žádné nemovitosti více než šest obyvatel a tedy v případě odevzdávání části odpadu k recyklaci nemůže být nikdo znevýhodněný. Vyhláška z konce loňského roku stanovuje sazbu poplatku, která činí korunu za litr odpadu. Roční sleva 3240 korun prakticky znamená to, že vyvezení 27 plných popelnic za rok z každé nemovitosti zůstane bezplatné. Domácnosti, které limit nepřekročí, by tak nemusely platit nic. Další kroky bude starosta řešit s právním zástupcem.
Vnitro letos v lednu upozornilo obec, že vyhláška může být v rozporu se zákonem a ústavním pořádkem. Obec si však stála za svým, a to i při opakovaném ústním jednání se zástupci ministerstva. Alternativní návrhy odmítla. Vnitro proto letos v červenci účinnost vyhlášky pozastavilo a obrátilo se na soud.
Obec argumentovala tím, že sleva má motivovat obyvatele obce k důslednějšímu třídění odpadu a k tomu, aby popelnice přistavovali k vyvezení až v okamžiku, kdy jsou plné. Vnitro v návrhu na zrušení vyhlášky uvedlo, že pavlovské řešení nerespektuje zákonnou konstrukci poplatku a diskriminuje početnější domácnosti.
"Plošná úleva stanovená v pevné částce pro celou jednotlivou nemovitou věc bez nutnosti splnit další specifické podmínky nároku na úlevu a zohlednění toho, kolik poplatníků v ní reálně bydlí, vede k zásadnímu narušení této zákonné konstrukce. Úleva tak zvýhodňuje poplatníky bez ohledu na jejich skutečné chování, přičemž míra konkrétní úlevy závisí na čistě nahodilé skutečnosti spočívající v tom, kolik poplatníků momentálně v té které nemovité věci bydlí, a produkuje tak odpad," napsalo vnitro.
Ministerstvo uvedlo příklad člověka, který žije sám a produkuje 270 litrů odpadu za měsíc. Podle záměru obce by nemusel platit nic. Čtyřčlenná rodina sousedů, která na hlavu produkuje pouze polovinu odpadu, však musí hradit 135 korun měsíčně na osobu. V součtu za celou nemovitost totiž limit rychle překročí. "Takový přístup není motivační," konstatovalo vnitro.
ÚS návrh obdržel koncem srpna, soudcem zpravodajem se stal Michal Bartoň. O návrhu rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Obecní vyhlášky se totiž u soudu projednávají v podobném režimu jako zákony.