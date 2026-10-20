Vnitro se musí znovu zabývat azylovou žádostí ženy z Ugandy, nařídil ÚS

Ministerstvo vnitra se musí znovu zabývat situací ženy z Ugandy, která v Česku opakovaně žádala o azyl, nařídil v dnešním nálezu Ústavní soud (ÚS). Žena odešla z domovské země poté, co se podle svých slov stala obětí únosu a znásilnění. České úřady a soudy s ní přesto nezacházely jako se zvláště zranitelnou obětí, což nyní musí napravit.
"Určení, zda se žadatelé nacházejí ve zranitelném postavení, může být klíčovým faktorem celého řízení, neboť povaha zranitelnosti má přímý dopad na obsah a formu jejich tvrzení, schopnost vylíčit azylový příběh a reagovat na otázky v rámci pohovoru," stojí v nálezu soudce zpravodaje Jana Svatoně.
Ministerstvo si musí také vyžádat aktuálnější podklady o situaci v Ugandě. "Ministerstvo v pohovoru k opakované žádosti nové skutečnosti svědčící o násilí na ženách blíže nezjišťovalo a s odkazem na původní pohovor je hodnotilo jako nevěrohodné. Pochybnosti o situaci v zemi původu se nepokusilo vyjasnit," uvedla v tiskové zprávě mluvčí ÚS Kamila Abbasi.
Žena požádala o azyl poprvé v roce 2018. Uvedla, že se v Ugandě jako členka dobrovolnického Ženského klubu stala obětí únosu, mučení a opakovaného znásilnění. Žila prý ve městě, kde v roce 2017 postihl podobný osud mnoho žen.
Vnitro v roce 2019 žádost zamítlo, krajský soud však rozhodnutí zrušil. V srpnu 2021 vydalo ministerstvo nové rozhodnutí, kterým ženě opět neudělilo žádnou z forem mezinárodní ochrany. Její tvrzení považovalo za nejasná a nevěrohodná, poukazovalo na nesrovnalosti v jejích výpovědích. Správní soud už se ženy znovu nezastal.
V září 2023 podala Afričanka opakovanou žádost o udělení mezinárodní ochrany. Nově uvedla, že po ní v Ugandě pátrali neznámí muži. Prý by to mohli být ti, kteří stáli za jejím únosem. V jejím městě navíc údajně zavraždili další členku Ženského klubu.
Ministerstvo považovalo opakovanou žádost za nepřípustnou a řízení o udělení mezinárodní ochrany zastavilo. Nová tvrzení nejsou podle vnitra věrohodná a logická. Žena prý může požádat o pomoc policii v Ugandě nebo změnit své tamější místo pobytu. Nyní se vnitro musí žádostí zabývat znovu.
"Při novém rozhodování je nutné zohlednit zranitelnost stěžovatelky a důkladně posoudit důvodnost její opakované žádosti o mezinárodní ochranu ve vztahu k riziku pronásledování a vážné újmy a reálnosti účinného využití vnitřního přesídlení a ochrany," uzavřel v nálezu ÚS.