Vobořil: Přesun protidrogové agendy ohrozí provoz kontaktních center

Kvůli chystanému převodu protidrogové agendy z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví budou muset kontaktní centra, která pomáhají lidem se závislostmi, omezit provoz nebo dokonce skončit. Resort totiž neumí financovat zdravotně-preventivní programy uvnitř sociální služby, mezi které tato centra patří, řekl ČTK bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.
O červencovém převodu agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády pod čtyři ministerstva rozhodl kabinet na návrh premiéra Andreje Babiše a vedoucí úřadu Tünde Barthy minulý týden bez předchozí debaty s experty. Tento týden Babiš řekl, že se nikam nepřesouvají rady, ale jen úředníci. Uvedl, že vláda záměr upravila a vzniknou dvě kanceláře na úřadu vlády - první pro lidská práva a menšiny a druhá pro duševní zdraví a závislosti. Spadat budou pod premiéra.
Přesun odborného úředního útvaru s tím, že premiér zůstane koordinátor, je podle Vobořila malý dobrý ústupek. "Ale oblast závislostí se tím vyřešit nedá. Každý měsíc se projednává velké množství zákonů. To se nedá stihnout v jednom člověku a jen reaktivně," podotknul. "Koordinátor pro oblast, ve které je bilion korun na trhu, čímž je srovnatelná s energetikou a naftou, ale má bezpečnostní důsledky, bude v době růstu černé ekonomiky potřebovat mnohem víc," dodal.
Centra navštěvuje podle Vobořila ročně asi 40.000 lidí, pracují v nich tisíce zaměstnanců. Na jejich provoz jde asi třetina prostředků z rozpočtu úřadu vlády, zbytek financují kraje a obce a každá samospráva má svá pravidla, uvedl Vobořil.
Podle něj ministerstvo tvrdí, že může hradit pouze zdravotnický materiál, například obvazy či injekční stříkačky. "Na mzdy pracovníků peníze dát nemohou. To je 400 milionů korun, na kterých je závislých 120 center," řekl. Připomněl, že právě kvůli tomu se rozpočet protidrogové politiky v minulosti přesunul na úřad vlády.
"Nyní ústně přislíbili, že to nebude problém, ale mám obavu, že je to Pandořina skříňka, kterou nakonec úředníci zastaví. Jakmile to otevřou, začnou chtít totéž i ostatní služby, které mají zdravotní programy, jako jsou například domy pro seniory," uvedl.
Není podle něj jasné, jak ministerstvo zdravotnictví s penězi na protidrogovou politiku naloží. "Budou je dávat do nemocnic, nebo začnou financovat ty služby, když celou dobu říkali, že neumí?" řekl bývalý protidrogový koordinátor. Variantou je podle něj i přesun financí do krajských rozpočtů. To však považuje za rizikové. "Ministerstvo jim nemůže přikázat, aby je dalo na protidrogovou agendu," uvedl.
Vobořil varuje, že omezení fungování center by mělo dopad na veřejné zdraví. "Jestli něco drží drogovou problematiku na rozumném průměru a udržuje nulové HIV, jsou to tato centra. Policie s represí pro to neudělá nic," míní. Podle něj by lidé se závislostmi bez pomoci končili na ulici a rozmohly by se kvůli tomu nemoci, například žloutenka. Riziko Vobořil vidí také třeba v návratu heroinu či možné fentanylové krizi.
Asociace poskytovatelů adiktologických služeb (APAS) společně s Adiktologickou sekcí Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR kvůli přesunu agendy závislostí z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví vyhlásily výstražnou stávku nazvanou "O nás bez nás". Uvedly to v prohlášení, které ve čtvrtek zaslaly ČTK. V pondělí 1. června v poledne na dvě hodiny přeruší své služby a vyjádří protest například černým oblečením nebo transparenty, řekl ČTK ředitel APAS Matěj Hollan.