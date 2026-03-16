Novinka na čištění vody šetří akvaparku miliony, koupalištím se však nevyplatí

Marek Osouch
  5:52aktualizováno  5:52
Zhruba 130 kubíků vody spotřebuje za rok průměrná čtyřčlenná domácnost v Česku. Množství více než stokrát vyšší dokázal loni ušetřit provozovatel brněnského bazénu v Kohoutovicích. Nově nainstalovaná a testovaná technologie zde dokázala „špinavou“ vodu vyčistit do takové kvality, že mohla být znovu využita v bazénu a nebylo nutné ji vypustit do kanalizace, jak bylo dříve běžné.
Aquapark Kohoutovice

Aquapark Kohoutovice | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Brno, Kohoutovice
Brněnská Riviéra se změnila ve venkovní akvapark. (2018)
18 fotografií

„Voda z bazénu se zachytí v akumulační nádrži. Odtud je dopravena do recyklační linky, ve které prochází membránou, která ji zbaví všech nežádoucích látek. Poté je chemicky upravena a vrací se do bazénového okruhu,“ líčí princip Martin Lísal, mluvčí městské společnosti Starez – Sport, která kohoutovický akvapark provozuje.

Vracet je možné neustále dokola maximálně 80 procent objemu vody, pětina musí být nová.

Technologie od firmy New Water Group z Děčínska vyšla na pět milionů korun. Úspory přitom podle Lísala dosáhly jen loni 2,7 milionu. Část se logicky ušetřila za odběr vody z řadu, většina však díky absenci jindy nezbytného ohřevu stále nově napouštěné vody. Zatímco ta z kohoutku má běžně kolem deseti stupňů Celsia, v bazénech je o více než sedmnáct stupňů teplejší. Při recyklaci si voda velkou část tepla zachovává, další ohřev proto už není tak nákladný.

Čistý bazén nemá smrdět po chloru. Zůstává v něm moč i pot, upozorňuje expert

Počáteční investice se tak městskému podniku zcela jistě vrátí už letos. „Prozatím nemáme porovnání z jiných provozů ohledně životnosti. Dodavatelé nicméně uvádí, že technologie vydrží desítky let,“ sděluje Lísal. Tato forma čištění vody je relativně novou záležitostí, neexistují proto historická data.

Ostatně turisty nejnavštěvovanější destinace jižní Moravy Aqualand Moravia s řadou vnitřních i vnějších bazénů a saun řeší „praní“ vody teprve necelé tři roky.

V červnu 2023 nasadilo vedení areálu speciální zařízení firmy Rewat z Říčan u Prahy. A nejenže teď má provozovatel nižší náklady, ale šetří i přírodu. Do Aqualandu totiž míří mimo jiné geotermální voda z místního vrtu hlubokého 1 450 metrů.

„Šetříme více než 250 kubíků vody denně, za jeden rok je to více než 100 milionů litrů. Takový objem vody by stačil všem Čechům zhruba na týden pitného režimu,“ poukazuje na obří úspory ředitel Aqualandu Moravia Tomáš Svoboda.

Další na řadě jsou Lužánky

Hlavní konkurent jihomoravského areálu Aquapalace Praha v tamní čtvrti Čestlice pak využívá na čištění pro změnu zařízení od brněnské firmy ASIO, která se úpravě vody také věnuje.

„Hlavním principem je recyklace vody přes dva stupně membránové filtrace. Propustí pouze molekuly vody, vše ostatní včetně solí je odstraněno,“ přibližuje obchodně-technický zástupce společnosti Vilém Svojanovský. Technologie tohoto brněnského podniku s více než třicetiletou historií funguje i v bazénu na základní škole v brněnském Komíně.

Díky pozitivním zkušenostem Starezu, který vedle Kohoutovic provozuje další pětici vnitřních či vnějších bazénů, nechce Brno zůstat jen u tohoto jednoho areálu. „Další půjdou na řadu bazény za Lužánkami,“ oznamuje radní pro oblast sportu Tomáš Aberl (TOP 09), který chce, aby se zde podařilo zařízení nainstalovat v příštím roce.

Jeden bazén v Brně opravili, druhý přistavěli. Za Lužánkami se opět plave

Podle ředitele Starezu Martina Mikše tady lze dosáhnout ještě větších úspor, protože areál za Lužánkami je větší. Nacházejí se tady totiž rovnou dva bazény, z nich jeden padesátimetrový, a k tomu i wellness.

Prostor má sice za sebou relativně nedávnou velkou modernizaci, podle Lísala to však ničemu nevadí, protože speciální zařízení se dá jednoduše napojit na bazénové okruhy. „Technologie ani není nijak rozměrná, v Kohoutovicích je umístěná na zhruba třech metrech čtverečních,“ podotýká.

Koupaliště ohřívá slunce

Naopak venkovní provozy, například letos opravované koupaliště v Zábrdovicích, zůstanou i nadále bez možnosti „vyprat“ vodu.

Na největší brněnské plovárně Riviéra přitom v loňské sezoně spotřebovali přes 35 tisíc kubíků, velkou část ze sousední řeky Svratky. „Koupaliště jsou v provozu jen tři měsíce v roce. Navíc se u nich voda neohřívá uměle, ale jen sluncem, takže návratnost by byla mnohem delší,“ vysvětluje Mikš.

Porevoluční kolotočáři slibovali Brnu delfíny, „plány“ vytrhali z časopisů

V Blansku, kde se aktuálně staví nový krytý bazén, počítají s tím, že voda nepůjde rovnou do kanálu, ale pokusí se ji v co největším množství vyčistit a znovu využít. „Požadavek na recyklaci vody byl nedílnou součástí zadání už v roce 2023, i když v té době byla tato technologie teprve v začátcích,“ zmiňuje mluvčí města Pavla Komárková s tím, že do budoucna zváží využití technologie i pro venkovní část.

Naopak Břeclav, která rovněž investuje do tamního plaveckého areálu, s podobnou recyklací vody v tuto chvíli nepočítá. „Nicméně stavebně se již koupaliště a krytý bazén připravují tak, aby bylo možné tuto technologii v budoucnu umístit,“ říká mluvčí radnice Ivana Solaříková.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.