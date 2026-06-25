Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy je stále vhodná ke koupání

Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy zůstává vhodná ke koupání. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech v regionu. Mírně zhoršená kvalita vody je podle měření z minulého týdne v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku.
Hygienici stav vody rozdělují do pěti kategorií, od vody vhodné ke koupání až po nebezpečnou, kterou hodnotí stupněm pět. Druhý stupeň platí pro laguny 1 a 2 novomlýnských nádrží. Mikrobiologické parametry vody jsou tam zhoršené dlouhodobě. V rybníku Suchý na Blanensku je podle hygieniků snížená průhlednost vody, platí tam však první stupeň.
Bezproblémové koupání je podle pondělního měření například v přírodním koupacím biotopu Bohuslavice na Hodonínsku. Voda je v pořádku i v biotopu v Oslavanech na Brněnsku nebo v rosickém koupališti Zátoka, kde měla voda při pondělním měření 27,5 stupně Celsia. Vodu vhodnou ke koupání má podle údajů z minulého týdne i všech pět koupališť Brněnské přehrady, kterými jsou Kozí Horka, Osada, Rakovec, Rokle a Sokolské koupaliště.
U kvality vody hraje podle hygieniků roli počasí. Vlivem vedra se mohou množit sinice, ale také může být sucho, čímž se sníží průtok vody. Může se tak stát, že se kvalita vody v přírodním koupališti natolik zhorší, že hygienici koupání zakážou.