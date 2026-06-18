Voda v přírodních koupalištích na jihu Moravy je vhodná ke koupání. Horší kvalitu vody zaznamenali hygienici v lagunách 1 a 2 horní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Vyplývá to z údajů na webu krajské hygienické stanice, která kvalitu vody sleduje na více než 20 nejnavštěvovanějších místech v regionu.
Hygienici stav vody rozdělují do pěti kategorií, od vody vhodné ke koupání až po nebezpečnou. Druhým stupněm hodnotili vodu v lagunách 1 a 2 novomlýnských nádrží, kde jsou mikrobiologické parametry jakosti vody zhoršené dlouhodobě. Sníženou průhlednost zaznamenali hygienici v rybníku Suchý na Blanensku, platí tam však zatím první stupeň.
Naopak bez problémů je voda ve všech pěti koupalištích Brněnské přehrady, kterými jsou Kozí Horka, Osada, Rakovec, Rokle a Sokolské koupaliště. Vhodná je voda ke koupání taky třeba ve vodní nádrži Letovice - Vranová na Blanensku, v biotopu Kovalovice na Brněnsku, v lomu Janičův vrch u Mikulova na Břeclavsku nebo na pláži Vranov u Vranovské přehrady na Znojemsku. Podle měření z minulého týdne je bez problémů i přírodní koupaliště Zátoka v Rosicích na Brněnsku.
U kvality vody hraje podle hygieniků roli počasí. Vlivem vedra se mohou množit sinice, ale také může být sucho, čímž se sníží průtok vody. Může se tak stát, že se kvalita vody v přírodním koupališti natolik zhorší, že hygienici koupání zakážou. Česko očekává tropické dny o víkendu.