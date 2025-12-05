Výkup podílu Francouzů z vodáren v Brně vázne, možností je nová městská firma

Marek Osouch
  12:22
Zatím se o veškeré potrubí, kterým v Brně teče pitná voda do domácností i splašky z nich, starají Brněnské vodárny a kanalizace, časem to ale možná bude úplně nová městská firma. Radní tuto variantu zvažují kvůli tomu, že se jim nedaří dojednat s francouzskou společností Suez vykoupení jejího podílu, který činí 46 procent.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

Loni na konci roku Brno coby většinový vlastník provozovatele vodohospodářské infrastruktury stoplo výplatu dividend a veškerý zisk nově směřuje do modernizace čistírny odpadních vod. Do Francie přitom z Brna každý rok odtékalo 30 až 40 milionů korun.

Vedení města, hlavně hnutí ANO, o výkup francouzského podílu nadále usiluje. „Musíme se především dohodnout na způsobu ocenění akcií. My trváme na ceně obvyklé, protože se musíme chovat jako řádný hospodář, druhá strana chce, aby ocenění proběhlo na základě účetní hodnoty,“ uvedl náměstek primátorky René Černý (ANO).

Částky se mohou výrazně lišit ve prospěch jedné či druhé strany. Jednání se tak ocitla na mrtvém bodě, navíc se podle Černého mění i nejvyšší vedení ve francouzské společnosti.

Francouzi zváží prodej brněnských vodáren, návrh města je překvapil

Magistrát proto nově upíná pozornost k tomu, že by provoz pod taktovkou současné městské společnosti opustil a starost o vodovody předal své nově založené firmě, kterou by stoprocentně ovládal. Dá se předpokládat, že současní zaměstnanci by jen přešli do nového podniku a dělali totéž jako doposud. Jen by zkrátka jejich pracovní smlouva měla jinou hlavičku.

„Nelze zkrátka vyloučit, že se obchod o odkupu akcií neuskuteční. Proto je potřeba mít připravenou variantu, která by zajistila další provoz zdejší vodohospodářské infrastruktury,“ sdělil Tadeáš Mima z tiskového oddělení magistrátu. Brněnské vodárny a kanalizace mají podle smluv provoz jistý na následující tři roky.

Veškerá potrubí vlastní přímo magistrát a firmě je „jen“ pronajímá. Jenže to má jednu dost zásadní výjimku – společnosti patří za 3,5 miliardy modernizovaná čistírna odpadních vod.

S takto odstavenou firmou, kterou spoluvlastní Francouzi, by tak stejně bylo nutné spolupracovat. „To by se dalo určitě nějak smluvně vyřešit,“ dodal Černý, který stále věří, že se do konce volebního období podaří obchod dotáhnout.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

