Vohančice na Brněnsku získaly cenu za komplexní proměnu krajiny

Letošním vítězem soutěže Cena za krajinu v Jihomoravském kraji se mezi komplexními projekty staly Vohančice na Brněnsku. Obec obnovila místní potok, vybudovala nové tůně či vysadila více než 9500 stromů a keřů. V kategorii jednotlivých opatření porota ocenila Ochoz u Brna a Černovice. Výsledky dnes oznámili organizátoři. Nejlepší projekty, které volí přírodě blízká řešení, kraj oceňuje pátým rokem.
Vohančice udělaly v letech 2022 až 2025 rozsáhlou proměnu krajiny. Obnovily místní potok, vybudovaly nové tůně, protierozní valy či zasakovací prvky. K tomu vysadily více než 9500 stromů a keřů. Díky těmto opatřením získala obec nejen ochranu před suchem či přívalovými dešti, ale také příjemnější zázemí pro obyvatele.
Ocenění osobnost krajiny získal Vilém Jurek, a to za efektivní a neúnavnou ochranu přírody. Porota ocenila mimo jiné jeho schopnost propojovat terénní práci s veřejnou osvětou. "Tohle léto nám dost jasně ukázalo, že s vodou a s krajinou musíme zacházet jinak než doteď. A že nestačí jen říkat, co by se mělo změnit. Potřebujeme lidi, kteří vědí, jak na to, a umí to opravdu udělat. Vilém Jurek je přesně jeden z nich. Díky lidem, jako je on, máme šanci naši krajinu měnit k lepšímu," ocenil jeho práci hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).
V kategorii jednotlivých opatření porota ocenila dva projekty. První místo získal Ochoz u Brna za vybudování biotopu. Na místě dříve nevyužívané podmáčené louky vznikla vodní nádrž, díky které se daří zadržovat vodu v krajině. Druhé místo získaly Černovice za vytvoření mokřadu. Obec využila podmáčenou oblast s přirozenými prameny a na místě vybudovala pětici menších tůní, které přispívají k obnově vodního režimu a vytvářejí vhodné podmínky pro návrat živočichů.
U veřejnosti bodovaly Boleradice na Břeclavsku. Cenu získaly za projekt Spolku Letorost, který do krajiny postupně vrací zeleň ztracenou za desetiletí intenzivního hospodaření.