Vojenská akademie ve Vyškově chystá nový kurz bojové medicíny, hledá experty

Úsek bojové medicíny Velitelství výcviku – Vojenské akademie ve Vyškově připravuje nový kurz bojové medicíny. V souvislosti s tím pracoviště rozšiřuje tým instruktorů a hledá nové odborníky. Cílem je posunout výcvik bojové medicíny v armádě na vyšší úroveň a připravit vojáky na nové podmínky moderního bojiště. ČTK to řekl mluvčí akademie Martin Kresta.
Nový program naváže na dosavadní výcvikové moduly a rozšíří výcvik bojové medicíny na vyšší úroveň. Podle zástupců akademie bude výcvik reagovat na zkušenosti z moderních konfliktů, včetně využití bezpilotních prostředků, specifik evakuace raněných nebo poskytování péče v ohroženém prostoru a v taktických podmínkách.
"Nehledáme hotové instruktory. Hledáme vojáky, kteří mají zápal pro svůj obor, touhu neustále se učit a především ochotu své znalosti a zkušenosti předávat dál,“ uvedl náčelník Úseku bojové medicíny Tomáš Chudárek. Ideálním kandidátem je tak podle něj zkušený zdravotník s klinickou praxí a vztahem k bojové či taktické medicíně.
Bojová medicína spojuje zdravotnickou péči s taktickým výcvikem. Jejím hlavním úkolem je naučit vojáky zachránit život v prvních minutách po zranění přímo na bojišti. Zahrnuje mimo jiné zástavu masivního krvácení, zprůchodnění dýchacích cest či stabilizaci raněného pod tlakem a v prostředí s vysokou mírou ohrožení, kde hraje roli i samotná bezpečnost záchranářů a taktický odsun.
Vyškovské pracoviště vzniklo v roce 2004 u tehdejší Výcvikové základny Vyškov. Z původní přípravy zdravotnických odborností se postupně vyvinulo v centrum připravující vojáky podle mezinárodních standardů první pomoci na bojišti.
Kromě výuky využívající pacientské simulátory ovládané tablety se instruktoři věnují také tvorbě metodiky a přenášení poznatků z reálných zahraničních operací, například z Afghánistánu, Iráku či Ukrajiny. Největší zájem je dlouhodobě o pokročilé kurzy bojové první pomoci, které se konají přibližně desetkrát ročně a podle kapacit a požadavků útvarů mohou připravit až 180 absolventů ročně.