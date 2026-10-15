Vojenská nemocnice Brno bude mít Pavilon operačních oborů za dvě miliardy

Vojenská nemocnice Brno (VN) připravuje stavbu Pavilonu operačních oborů za více než dvě miliardy korun. Pavilon bude zahrnovat třeba centrální operační sály, nebo magnetickou rezonanci, která v nemocnici stále chybí. Stavba by měla být hotová do konce roku 2029, řekl ČTK ředitel nemocnice Petr Král. Zakázku získalo sdružení firem Hochtief, Staeg Stavby a Imos Brno, upozornil tento týden Ekonomický deník.
"Výstavba Pavilonu operačních oborů je pro Vojenskou nemocnici Brno přelomovou investicí v celé její novodobé historii. Vývoj ve zdravotnictví jde nezadržitelně kupředu, a my musíme být schopní na tuto skutečnost adekvátně reagovat. Významným limitujícím faktorem pro dlouhodobý rozvoj Vojenské nemocnice Brno jsou její současné stavebně-technické podmínky," řekl Král.
Cílem investice je nejen zvýšit kapacity, ale též zlepšit komfort pro pacienty i zaměstnance. Nový pavilon bude přímo v areálu nemocnice na místě nynější budovy neurologického oddělení, která novému pavilonu ustoupí.
Projekt rozvoje nemocnice je připravován dlouhodobě. "Získáme moderní prostory pro urgentní příjem, jednotku intenzivní péče, chirurgické, ortopedicko-traumatologické, oční a ORL oddělení. Dále budou v tomto pavilonu umístěny centrální operační sály, oddělení centrálních laboratoří a nově i magnetická rezonance, kterou v naší nemocnici stále nemáme," poznamenal Král.
Náklady na investiční akci podle Krále poskytne zřizovatel nemocnice, kterým je ministerstvo obrany. "Stavba bude probíhat za plného provozu," doplnil.
Vojenská nemocnice Brno poskytuje zdravotní péči, působí také jako výcvikové, vzdělávací a odborné zdravotnické zařízení Armády České republiky. Pečuje rovněž o válečné veterány a příslušníky aktivní zálohy.