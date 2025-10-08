Dopad voleb na jižní Moravu: boj o Soutok i tlak na rozpad brněnské koalice

Marek Osouch, Oldřich Haluza
  11:52
Voliči o víkendu rozhodli o složení Poslanecké sněmovny na příští čtyři roky. Od rozdaných karet se bude odvíjet sestavení vlády, jejíž aktivity ovlivní život každého obyvatele Česka. Volby však v několika zvláštních rovinách dopadnou i přímo na jižní Moravu a krajskou metropoli.
Ve velkém ohrožení se ocitá dosud vládnoucí koalice na brněnském magistrátu, v níž si coby dominantní hráči notují ODS a ANO, dva nesmiřitelní soupeři na celostátní úrovni, jejichž předsedové Petr Fiala a Andrej Babiš si nemohou přijít na jméno.

Po červnové bitcoinové kauze exministra spravedlnosti a bývalého jihomoravského šéfa občanských demokratů Pavla Blažka vyzvaly nejvyšší špičky hnutí v čele s Babišem brněnské zastupitele ANO, aby z vedení města odešli.

Oficiálně na podnět krajské šéfky Aleny Schillerové, která další spolupráci s ODS označila za reputační riziko, zněl termín do zářijového zastupitelstva. Jelikož se však členové koalice z ANO k odchodu neměli, „problém Brno“ byl odsunut za volby, protože v době vrcholící kampaně bylo výhodnější výzvu zamlčet.

Jakmile Schillerová coby končící šéfka poslaneckého klubu hnutí vyřeší záležitosti spojené s ustavením nové sněmovny, což bude podle jejích slov velmi brzy, hodlá se k brněnskému apelu vrátit. A na odchod ANO z koalice zatlačí. Může se přitom opřít nejen o podporu špiček hnutí, ale také o silný mandát voličů, protože s 39 tisíci preferenčními hlasy byla jihomoravská lídryně třetí nejkroužkovanější v celém Česku.

Stanjura šel svému volebnímu propadáku celou dobu naproti, míní Schillerová

„Občané nerozumí, proč ve druhém největším městě republiky zůstáváme s naším úhlavním rivalem, na němž jsme nenechali nit suchou, což lidé ocenili ve volbách. Na mítincích nebylo snad náměstí či náves, aby po nás nechtěli slib, že nepůjdeme s občanskými demokraty. Bavili jsme se i o dalších stranách koalice SPOLU, ale ODS zaznívala jako červený hadr,“ zdůraznila Schillerová, která se v nové vládě nejspíš opět stane ministryní financí.

Nicméně brněnským spolustraníkům se fungující souhru na magistrátu opouštět nechce. Nechápou, proč je místní záležitost dávána do celostátního kontextu. Schillerová trvá na reputačním riziku, v čemž ji utvrdila třeba série kauz krajského radního Karla Podzimka z ODS. Naznačila, že i když rozumí argumentaci kolegů, kteří nechtějí odcházet od rozdělané práce, má se při svém striktním postoji o co opřít. „V ANO existují určité vnitrostranické nástroje,“ vzkázala odmítačům.

Na dotaz iDNES.cz, jak se na blížícím se jednání zachová, brněnský šéf hnutí a člen městské rady René Černý nereagoval.

CHKO Soutok v rukou soudů

Přestože existuje teprve čtvrtý měsíc, může se Chráněná krajinná oblast (CHKO) Soutok v nejjižnějším cípu jižní Moravy brzy stát minulostí. Proti jejímu vzniku brojil vedle několika dalších obcí i Lanžhot na Břeclavsku, kde ANO získalo 42 procent.

Zrušení ochrany chtějí hned dvě uskupení ze tří, která se pravděpodobně budou podílet na vládě. Předem to avizovalo Babišovo hnutí i Motoristé vedení Petrem Macinkou. Ten je dokonce žhavým kandidátem na post ministra životního prostředí, kam oblast spadá. „CHKO Soutok nemá být CHKO,“ prohlásil Macinka v předvolebním rozhovoru pro MF DNES.

Přivítejme CHKO Soutok. Slibuje šetrnější zemědělství i snazší boj s komáry

ANO už v dubnu podalo k Ústavnímu soudu návrh na její zrušení, ten však zatím nerozhodl. Jakmile hnutí začne vládnout, nechá přezkoumat podmínky pro vyhlášení.

„Věc jsem konzultovala s naším expertem a bývalým ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Domníváme se, že CHKO nebyla vyhlášena v souladu se zákonem. A v takovém případě je zrušitelná,“ sdělila Schillerová.

Výsledky - Jihomoravský kraj

ANO 2011

32,29 %
strana získala 215 596 hlasů
9
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

27,24 %
strana získala 181 892 hlasů
7
-2

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,63 %
strana získala 64 307 hlasů
3
-1

Česká pirátská strana

9,45 %
strana získala 63 119 hlasů
2
-2

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,54 %
strana získala 50 344 hlasů
2
0

Motoristé sobě

6,13 %
strana získala 40 952 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,42 %
strana získala 29 513 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,34 %
strana získala 8 992 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,39 %
strana získala 2 631 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,27 %
strana získala 1 828 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,22 %
strana získala 1 476 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,18 %
strana získala 1 235 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,14 %
strana získala 996 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 882 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,13 %
strana získala 876 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,1 %
strana získala 682 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,07 %
strana získala 522 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,07 %
strana získala 473 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 397 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 380 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 299 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,03 %
strana získala 230 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Podle dosluhujícího ministra pro životní prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) však proces proběhl bezchybně. „Jsou jediné dva důvody, kdy jde CHKO zrušit. Když předmět ochrany zanikne, tedy lužní lesy by se musely vysušit, nebo pro obranu státu, tedy by tam musel vzniknout vojenský újezd nebo letiště. A samozřejmě za předpokladu, že Ústavní soud tohle potvrdí. Jsem bytostně přesvědčený, že vše proběhlo v souladu s předpisy a ústavou,“ míní.

Zpátky k medicíně i do školy

Přeskupení sil ve sněmovně znamená konec vlády Petra Fialy a jejích ministrů, z nichž nezvykle velká část pochází z jižní Moravy. Protože své funkce v čele resortů už brzy opustí, řeší svou další budoucnost.

Hladík se naplno pustí do opoziční poslanecké práce. „Stanu se hlasem jižní Moravy v Praze. Lidem jsem slíbil, že je tam budu zastupovat, což určitě dodržím,“ řekl, ale zároveň nevyloučil, že se za rok opět výrazně nezapojí do komunálních voleb v Brně.

„Úspěch vypadá jinak.“ SPOLU ve Fialově kraji vstřebává volební direkt od ANO

Končící ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zůstává poslancem, nicméně zamíří i zpět k medicíně. Svou profesi podle vlastních slov nemohl poslední čtyři roky vykonávat, částečně bude působit také na akademické půdě. Na Masarykovu univerzitu se vrátí i šéf resortu školství Mikuláš Bek (STAN).

Dotazy, jakým směrem se vydá, dostává i končící premiér Fiala. Dosud je nechává nezodpovězené. Nicméně se u něj spekuluje, že by mohl zcela opustit Sněmovnu.

Po neobhájení vládních pozic koalicí SPOLU, jejíž součástí jsou i lidovci, míří otázky ohledně většího zapojení do celostátní politiky a vedení KDU-ČSL na jihomoravského hejtmana Jana Grolicha, jenž je jednou z nejpopulárnějších a nejviditelnějších tváří strany. Ten podobným úvahám čelil už před rokem, kdy suverénně ovládl krajské volby na úkor hnutí ANO. Tenkrát je odmítl. A teď? „Na takové úvahy je ještě brzy,“ odvětil.

Mandáty a zvolení poslanci

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

