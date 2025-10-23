Soud zkontroloval hlasy pro ANO v obci na Znojemsku. Zjistil, že chybovali voliči

Autor: ČTK
  10:22aktualizováno  11:58
Nejvyšší správní soud (NSS) na základě stížnosti od voličky zkontroloval hlasy odevzdané pro hnutí ANO v Šanově na Znojemsku, chybu ve sčítání nezjistil. Volička tvrdila, že spolu se synem dali preferenční hlasy Pavlu Horáčkovi. Podle oficiálních výsledků však Horáčka v okrsku nikdo nekroužkoval.
Při kontrole volební dokumentace se ukázalo, že volička i její syn nejspíš omylem dali do obálky dva volební lístky, jejich hlasy proto byly neplatné a komise je nezohledňovala, zjistila ČTK z úřední desky.

„V řízení nevyšlo najevo nic, co by nasvědčovalo jakémukoliv pochybení v činnosti volební komise v příslušném okrsku. Ani navrhovatelka neuvádí žádné konkrétní skutečnosti, které by mohly poukazovat na vadné či dokonce úmyslně manipulativní jednání členů volební komise,“ stojí v usnesení volebního senátu.

Komise ze stejného důvodu nezohlednila ani preferenční hlasy pro Lubomíra Wenzla a Vlastimila Smékala.

NSS si vyžádal volební dokumentaci z okrsku. Prošel všechny hlasovací lístky odevzdané pro hnutí ANO. U dvou, které kombinací preferenčních hlasů odpovídaly tvrzením voličky, byly připnuté také hlasovací lístky hnutí STAN. Volička i její syn je tedy nejspíš omylem vložili do obálky spolu s lístkem ANO.

Nasvědčuje tomu i skutečnost, že ANO kandidovalo s číslem 22 a hnutí STAN s číslem 23, jeho lístek se tedy ve volebních materiálech distribuovaných do domácností nacházel hned pod lístkem ANO.

Ministr Kulhánek podal stížnost, nelíbí se mu přepočet mandátů pro Karlovarský kraj

Soud také uvedl, že i kdyby komise při sčítání preferenčních hlasů v Šanově chybovala, neovlivnilo by to výsledek voleb. Horáček by ke zvolení v Jihomoravském kraji potřeboval minimálně 10 780 přednostních hlasů, zatímco podle oficiálních výsledků jich získal 1682.

„Navrhovatelkou uvedené pochybení by tak, i v případě důvodnosti, bylo marginální a nezpůsobilé zvrátit výsledky volby kandidáta,“ konstatoval NSS, který může zasáhnout jen v případech, kdy zjištěná nezákonnost ovlivní výsledky voleb.

Lhůta pro zpochybnění voleb do Poslanecké sněmovny, které vyhrálo hnutí ANO před koalicí SPOLU, skončila v pátek odpoledne. Soud ve lhůtě obdržel 39 stížností, většinu od voličů. Nyní se jimi průběžně zabývá, některé už zamítl či odmítl, tedy vyřídil bez věcného projednání. Ověří také například součet preferenčních hlasů pro kandidáty SPD v některých okrscích v Pardubickém kraji. Vyžádal si kvůli tomu volební dokumentaci.

Jedna z voličských stížností poukazovala na situaci ve Slušticích u Prahy. Motoristé tam podle oficiálních výsledků nezískali žádný hlas. Volič to pokládal za nepravděpodobné. Nastolil otázku, zda při zápisu výsledků nedošlo k záměně s kandidátkou České suverenity sociální demokracie, která si ve Slušticích připsala 6,7 procenta hlasů, zatímco celorepublikově měla jen 0,18 procenta. Požadoval přepočet hlasů v obci.

Volič však ani na základě výzvy soudu nedoplnil jména poslanců, jejichž zvolení zpochybňuje. „Navrhovatel neodstranil vytknuté vady, a návrh proto nelze věcně projednat,“ konstatoval NSS a návrh odmítl.

Výsledky - Jihomoravský kraj

ANO 2011

32,29 %
strana získala 215 596 hlasů
9
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

27,24 %
strana získala 181 892 hlasů
7
-2

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,63 %
strana získala 64 307 hlasů
3
-1

Česká pirátská strana

9,45 %
strana získala 63 119 hlasů
2
-2

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,54 %
strana získala 50 344 hlasů
2
0

Motoristé sobě

6,13 %
strana získala 40 952 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,42 %
strana získala 29 513 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,34 %
strana získala 8 992 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,39 %
strana získala 2 631 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,27 %
strana získala 1 828 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,22 %
strana získala 1 476 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,18 %
strana získala 1 235 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,14 %
strana získala 996 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 882 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,13 %
strana získala 876 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,1 %
strana získala 682 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,07 %
strana získala 522 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,07 %
strana získala 473 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 397 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 380 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 299 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,03 %
strana získala 230 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

