Poslanečtí nováčci plánují řešit konopí na rakovinu, dálnici i dětský pohyb

Oldřich Haluza, Karolína Kučerová
  6:22aktualizováno  6:22
Jedna prožila dramatické chvíle kvůli tornádu řádícímu v obci. Druhý si užil vrchol fotbalové kariéry, když jeho gólem tehdy divizní brněnská Líšeň šokovala pražskou Slavii. Další se už dekádu věnuje výzkumu léčebného konopí i osvětě a nejmladší z této „party“ jako místostarosta druhé funkční období zlepšuje život lidem v Pohořelicích na Brněnsku. iDNES.cz představuje čtveřici z nově zvolených poslanců a poslankyň, kteří budou za jižní Moravu bojovat v Parlamentu.
Nově zvolený poslanec ANO Václav Trojan se jako vedoucí Klinicko-farmakologické...

Nově zvolený poslanec ANO Václav Trojan se jako vedoucí Klinicko-farmakologické jednotky Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně věnuje výzkumu léčebného konopí. | foto: archiv Václava Trojana

Premiér Petr Fiala se třemi ministry zavítal do jihomoravských obcí...
Před deseti lety vstřelil líšeňský Pavel Outrata slávistům dva góly, jednou se...
Nově zvolený poslanec ANO Patrik Pařil je místostarostou Pohořelic na Brněnsku.
Ministr životního prostředí Petr Hladík (vlevo) na setkání s novináři v Dubé....
9 fotografií

1 Podpora malých obcí

Novou poslankyní za KDU-ČSL, a zároveň jednou z devíti žen, jež z jihu Moravy putují do Sněmovny, je čtyřiapadesátiletá Jana Filipovičová. Už roky zastává funkci starostky v Hruškách na Břeclavsku, jimiž se v roce 2021 prohnalo tornádo. Právě následky přírodní katastrofy stojí za jejím vstupem do vysoké politiky. Uvědomila si, že právě tam může prosadit zásadnější změny potřebné pro rozvoj venkova.

Kostel zničený tornádem má nové zvony, každý rok připomenou neštěstí

„Mou prioritou bude podpora malých obcí a spravedlivé rozdělení daňových příjmů pro ně i pro kraj. Též se chci zaměřit na uchování dostupné zdravotní péče, kvalitního školství a bydlení pro seniory i mladé,“ přibližuje. Je si ale vědoma toho, že v opozici bude těžší zájmy prosadit.

Výsledky - Jihomoravský kraj

ANO 2011

32,29 %
strana získala 215 596 hlasů
9
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

27,24 %
strana získala 181 892 hlasů
7
-2

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

9,63 %
strana získala 64 307 hlasů
3
-1

Česká pirátská strana

9,45 %
strana získala 63 119 hlasů
2
-2

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

7,54 %
strana získala 50 344 hlasů
2
0

Motoristé sobě

6,13 %
strana získala 40 952 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,42 %
strana získala 29 513 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,34 %
strana získala 8 992 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,39 %
strana získala 2 631 hlasů
0
0

Moravské zemské hnutí

0,27 %
strana získala 1 828 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,22 %
strana získala 1 476 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,18 %
strana získala 1 235 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,14 %
strana získala 996 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,13 %
strana získala 882 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,13 %
strana získala 876 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,1 %
strana získala 682 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,07 %
strana získala 522 hlasů
0
0

Hnutí Kruh

0,07 %
strana získala 473 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 397 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 380 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,04 %
strana získala 299 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,03 %
strana získala 230 hlasů
0
0
Zobrazit další
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Ještě se rozhoduje, jak naloží nejen s postem starostky, ale i krajské zastupitelky. „Zvažuji, zda jako starostka setrvat do konce volebního období, či jen do konce letošního roku. V komunálních volbách se už o místo ucházet nebudu,“ avizuje Filipovičová.

2 Sport přirozenou součástí života

Jednačtyřicetiletý Brňan Pavel Outrata v dresu hnutí ANO je celoživotním sportovcem. Po konci fotbalové kariéry se stále víc prosazuje v politice, sněmovním mandátem navázal na post zastupitele Brna. Za priority si vytyčil podporu sportování mládeže a boj proti dětské obezitě.

Obezita ničí stále víc dětí. Jsou nemocné, potřebují pomoc, burcují lékaři

„Pohyb se musí stát přirozenou součástí života každého dítěte. Sport má zásadní vliv nejen na fyzické zdraví, ale i psychickou pohodu, rozvoj osobnosti a sociální dovednosti. V poslední době však vidíme alarmující nárůst obezity, což je důsledek nedostatku pohybu i nezdravého životního stylu. Trend je potřeba zvrátit,“ míní Outrata.

Podpora sportu má začít už v mateřinkách a na základních školách, kde se mohou zapojit děti nemajetných rodičů. Za stěžejní považuje povzbudit učitele a trenéry docházející do tělocviku. Lepší podmínky chce zajistit rozvojem sportovišť, parků a bezpečných míst pro pohyb.

3 Využití léčebného konopí při léčbě rakoviny

Obvodní lékaři už smí předepisovat léčebné konopí proti chronické bolesti, neprobádaným územím však stále je, zda extrakt z něj významně přispívá k léčbě rakoviny. Další nová tvář, čtyřicetiletý Václav Trojan z ANO, hodlá prosadit podmínky umožňující tento výzkum.

Důležité je přesvědčovat lékaře dobrými i špatnými příklady, říká výzkumník konopí

„Nelze ignorovat zprávy o tom, že vysoce potentní extrakty z léčebného konopí by mohly zpomalit, potlačit, či dokonce zastavit růst rakoviny. Je nutné prověřit jejich účinnost jak samostatně, tak v kombinaci s ověřenými léčebnými metodami – chemoterapií či radioterapií,“ vysvětluje výzkumník působící ve Fakultní nemocnici u svaté Anny.

Mimo to se zaměří na propagaci a vzdělávací programy spojené s léčebným konopím a bude tlačit na obvodní lékaře, aby se jej nebáli předepisovat ještě víc. Neuvolněný post místostarosty pro bezpečnost v brněnských Židenicích si ponechá, stejně tak zůstane v krajském zastupitelstvu, kde je členem opozice.

Mandáty a zvolení poslanci

4 Dostavba dálnice

Oproti Filipovičové odcházející nejpozději za rok z postu starostky má jiný přístup sedmatřicetiletý nováček Patrik Pařil hájící barvy ANO. V současnosti je místostarostou Pohořelic a kandidovat hodlá znovu.

„Pro mě jsou nejdůležitější moji lidé z Pohořelic. Nechci to položit, jsem jim vděčný za veškerou podporu,“ zdůvodňuje. S kolegy se však dohodl, že bude funkci nově vykonávat jako neuvolněný.

D52 překoná Novomlýnské nádrže po násypu, vyjde to levněji než estakáda

O svém pokračování v pozici krajského zastupitele ještě přemýšlí, podle svých slov by mohl nově „distribuovat“ témata z kraje do Prahy a naopak. V roli poslance pro něj bude prioritou doprava.

„Zejména aby se konečně začala stavět dálnice D52 od nás z Pohořelic na Vídeň. Také bych chtěl podpořit více peněz obcím na zachování vody v krajině. Dalším cílem bude dostupné bydlení,“ vyjmenovává Pařil.

Toho chce docílit uzákoněním spolkového bydlení, jež vnímá jako výhodnější pro obce než družstevní. Ostatně v Pohořelicích jej chtěli postavit, ale kvůli chybějícím pravidlům od plánu nakonec ustoupili.

Kdo další z regionu míří poprvé do Sněmovny

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Volby 2025: Hnutí ANO vyhrálo před Spolu a STAN. Stačilo! se do Sněmovny nedostalo

Vítězem devátých sněmovních v historii Česku se stalo hnutí ANO. Volební účast byla třetí nejvyšší od vzniku samostatné České republiky. Hnutí ANO vyhrálo ve 13 krajích ze 14.

ANKETA: Tramvaj Škoda 15T slaví 15 let. Který polep jí sluší nejvíc? Hlasujte!

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Volby 2025 a předvolební debaty a volební přenos v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny jsou tady. Tradiční předvolební superdebaty jsou tak za námi. Poslední debaty ve sledovanosti vyhrála TV Prima.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Mapa volebních místností 2025: Pražanům i „náplavám“ pomůžeme najít tu pravou

Kam přijít odevzdat svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny 2025? Jednoduchá otázka pro ty, kdo v Praze volí pravidelně, těžší pro lidi, kteří se do hlavního města teprve přistěhovali nebo tu...

Pražská tramvaj 52T zachraňovala vzácnou havarovanou „tétrojku“. Bezchybný odtah se však nekonal

V úterý večer došlo u pražského Národního divadla ke srážce dvou tramvají, které po nehodě vykolejily a výrazně paralyzovaly dopravu v centru města. Podle informací, které má deník Metro k dispozici,...

Praha

Designblok 2025. Mezinárodní festival designu Designblok 2025 se koná v Praze ve dnech 8. - 12. října 2025.

vydáno 9. října 2025  9:09

K výročí velkomeziříčské radnice vyjde v roce 2029 publikace

Pět století uplyne v letech 2028 až 2029 od výrazné přestavby radnice ve Velkém Meziříčí. Po těchto úpravách získalo sídlo samosprávy na Náměstí svoji dnes již tradiční podobu.

9. října 2025  9:03

Praha hledá inovativní řešení pro vesmírnou obranu a bezpečnost

9. října 2025

Při požáru v Dolanech utrpěl majitel popáleniny, hasiči zachránili koně

Popáleniny druhého stupně utrpěl při požáru objektu v Dolanech na Olomoucku jeho majitel. Oheň vzplál ve středu v podvečer. Muže transportovala letecká záchranná služba do nemocnice. Hasičům se...

9. října 2025  8:52,  aktualizováno  8:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká delegace posílila evropskou stopu na veletrhu TADTE 2025 – Evropa začíná znovu vystupovat z pozadí

9. října 2025  8:48

GALERIE: Pražské nádražky vzdorují zubu času. Nyní jsou ale v ohrožení

Lidé ji buď milují, nebo nenávidí. Nejednou zahnala neustálou žízeň i náhlý hlad. A párkrát zachránila před zimou nebo nudou při čekání na vlak. Ta správná je trochu špinavá a trochu upatlaná....

2. května 2015  6:29,  aktualizováno  9.10 8:43

Hasiči zachraňovali lidi z hořícího domu na Spořilově, žena skončila v nemocnici

U požáru bytu v panelovém domě v Hlavní ulici na pražském Spořilově zasahovali ve středu večer hasiči. Plameny zachvátily jednu místnost ve čtvrtém patře. Zasahující jednotky z budovy evakuovaly...

9. října 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Hlas metra A se vrací do studia. Je potřeba namluvit nové stanice

Nové stanice metra A nyní potřebují i své vlastní hlasové oznámení, a na scénu tak musí opět po letech nastoupit první dáma metra Světlana Lavičková, jediný a původní hlas zelené linky. Hlas...

11. prosince 2014  14:38,  aktualizováno  9.10 8:40

Sedm zraněných při dopravní nehodě v Brně, v nemocnici skončily i tři děti

Při srážce dvou osobních aut v brněnské Bystrci se ve středu večer zranilo sedm lidí. Tři dospělí jsou zranění těžce, záchranáři převezli do nemocnice také tři děti. Sdělila to mluvčí jihomoravských...

8. října 2025  22:12,  aktualizováno  9.10 8:36

Rekonstrukce metra Flora začne v únoru 2026. Cestující čeká dlouhá uzavírka stanice

Stanice metra Flora na trase A se po více než čtyřech desetiletích dočká zásadní rekonstrukce. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) právě předal staveniště sdružení firem STRABAG a OHLA ŽS, které...

8. října 2025  18:50,  aktualizováno  9.10 8:29

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Inovace přírody: medicinální houby

9. října 2025  8:27

Voltage Energy Group představuje na veletrhu RE+ 2025 v Las Vegas kabelové systémy IBEX PLUS a novinku LYNX

9. října 2025  8:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.