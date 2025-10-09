1 Podpora malých obcí
Novou poslankyní za KDU-ČSL, a zároveň jednou z devíti žen, jež z jihu Moravy putují do Sněmovny, je čtyřiapadesátiletá Jana Filipovičová. Už roky zastává funkci starostky v Hruškách na Břeclavsku, jimiž se v roce 2021 prohnalo tornádo. Právě následky přírodní katastrofy stojí za jejím vstupem do vysoké politiky. Uvědomila si, že právě tam může prosadit zásadnější změny potřebné pro rozvoj venkova.
Kostel zničený tornádem má nové zvony, každý rok připomenou neštěstí
„Mou prioritou bude podpora malých obcí a spravedlivé rozdělení daňových příjmů pro ně i pro kraj. Též se chci zaměřit na uchování dostupné zdravotní péče, kvalitního školství a bydlení pro seniory i mladé,“ přibližuje. Je si ale vědoma toho, že v opozici bude těžší zájmy prosadit.
Ještě se rozhoduje, jak naloží nejen s postem starostky, ale i krajské zastupitelky. „Zvažuji, zda jako starostka setrvat do konce volebního období, či jen do konce letošního roku. V komunálních volbách se už o místo ucházet nebudu,“ avizuje Filipovičová.
2 Sport přirozenou součástí života
Jednačtyřicetiletý Brňan Pavel Outrata v dresu hnutí ANO je celoživotním sportovcem. Po konci fotbalové kariéry se stále víc prosazuje v politice, sněmovním mandátem navázal na post zastupitele Brna. Za priority si vytyčil podporu sportování mládeže a boj proti dětské obezitě.
Obezita ničí stále víc dětí. Jsou nemocné, potřebují pomoc, burcují lékaři
„Pohyb se musí stát přirozenou součástí života každého dítěte. Sport má zásadní vliv nejen na fyzické zdraví, ale i psychickou pohodu, rozvoj osobnosti a sociální dovednosti. V poslední době však vidíme alarmující nárůst obezity, což je důsledek nedostatku pohybu i nezdravého životního stylu. Trend je potřeba zvrátit,“ míní Outrata.
Podpora sportu má začít už v mateřinkách a na základních školách, kde se mohou zapojit děti nemajetných rodičů. Za stěžejní považuje povzbudit učitele a trenéry docházející do tělocviku. Lepší podmínky chce zajistit rozvojem sportovišť, parků a bezpečných míst pro pohyb.
3 Využití léčebného konopí při léčbě rakoviny
Obvodní lékaři už smí předepisovat léčebné konopí proti chronické bolesti, neprobádaným územím však stále je, zda extrakt z něj významně přispívá k léčbě rakoviny. Další nová tvář, čtyřicetiletý Václav Trojan z ANO, hodlá prosadit podmínky umožňující tento výzkum.
Důležité je přesvědčovat lékaře dobrými i špatnými příklady, říká výzkumník konopí
„Nelze ignorovat zprávy o tom, že vysoce potentní extrakty z léčebného konopí by mohly zpomalit, potlačit, či dokonce zastavit růst rakoviny. Je nutné prověřit jejich účinnost jak samostatně, tak v kombinaci s ověřenými léčebnými metodami – chemoterapií či radioterapií,“ vysvětluje výzkumník působící ve Fakultní nemocnici u svaté Anny.
Mimo to se zaměří na propagaci a vzdělávací programy spojené s léčebným konopím a bude tlačit na obvodní lékaře, aby se jej nebáli předepisovat ještě víc. Neuvolněný post místostarosty pro bezpečnost v brněnských Židenicích si ponechá, stejně tak zůstane v krajském zastupitelstvu, kde je členem opozice.
4 Dostavba dálnice
Oproti Filipovičové odcházející nejpozději za rok z postu starostky má jiný přístup sedmatřicetiletý nováček Patrik Pařil hájící barvy ANO. V současnosti je místostarostou Pohořelic a kandidovat hodlá znovu.
„Pro mě jsou nejdůležitější moji lidé z Pohořelic. Nechci to položit, jsem jim vděčný za veškerou podporu,“ zdůvodňuje. S kolegy se však dohodl, že bude funkci nově vykonávat jako neuvolněný.
D52 překoná Novomlýnské nádrže po násypu, vyjde to levněji než estakáda
O svém pokračování v pozici krajského zastupitele ještě přemýšlí, podle svých slov by mohl nově „distribuovat“ témata z kraje do Prahy a naopak. V roli poslance pro něj bude prioritou doprava.
„Zejména aby se konečně začala stavět dálnice D52 od nás z Pohořelic na Vídeň. Také bych chtěl podpořit více peněz obcím na zachování vody v krajině. Dalším cílem bude dostupné bydlení,“ vyjmenovává Pařil.
Toho chce docílit uzákoněním spolkového bydlení, jež vnímá jako výhodnější pro obce než družstevní. Ostatně v Pohořelicích jej chtěli postavit, ale kvůli chybějícím pravidlům od plánu nakonec ustoupili.
