Volby podle Grolicha ukázaly, že lze získat i voliče ANO, SPD a Motoristů

Jednoznačné vítězství v senátních volbách na Vyškovsku ukázalo podle jihomoravského hejtmana, předsedy opoziční KDU-ČSL a nově senátora Jana Grolicha, že věcnou politikou a slušnou komunikací lze oslovit i voliče vládních stran, tedy ANO, SPD a Motoristů. Na tiskové konferenci poděkoval voličům, kteří ho do horní komory vyslali. Po sečtení čtyř pětin hlasů má téměř 62 procent.
Výsledek označil Grolich za neskutečný. Silný mandát vnímá jako velký závazek. Jako předseda lidovců počítá s kandidaturou ve sněmovních volbách za tři roky, je podle něj proto možné, že úlohu senátora bude plnit jen po tuto dobu.
Grolich zopakoval, že chce zkusit souběžně vykonávat roli hejtmana a senátora, pomoc ve vybalancování regionální a vrcholné politiky očekává od týmu spolupracovníků v KDU-ČSL. Za jak dlouho vyhodnotí, zda lze obě funkce vykonávat, neupřesnil.
V pořadí druhá zdravotní sestra Petra Absolonová (za ANO) má aktuálně zhruba 31 procent hlasů a Grolicha již nepředstihne. V poli poražených skončil rovněž kandidát hnutí Přísaha Jaroslav Fládr se ziskem kolem osmi procent. Voleb se zúčastnilo přes 51 procent voličů. V kampani se podle Grolicha ukázalo, že na marketing vládního hnutí ANO je třeba reagovat vtipem, místo útoků se podle Grolicha osvědčila běžná argumentace.