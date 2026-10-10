Břeclav opět povede koalice ANO a Mladých a neklidných, dohromady mají 16 mandátů ve 27členném zastupitelstvu. Podepsali koaliční smlouvu. Starostou bude Martin Marták (ANO). Břeclav o tom informovala na webu. Komunální volby v Břeclavi vyhrálo ANO, získalo devět mandátů v zastupitelstvu. Druzí skončili Mladí a neklidní Břeclav se sedmi mandáty. Třetí Pro region Břeclav bude mít tři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb v Břeclavi se zúčastnilo 40,14 procenta voličů.
Hnutí ANO vyhrálo v Břeclavi i před čtyřmi lety. Lídr vítězné kandidátky Marták ČTK po oznámení výsledku řekl, že nyní bude usilovat o složení koalice. Ještě před půlnocí bylo podepsáno. "Po uplynulém období máme logicky programovou shodu a na půdorysu koalice se toho mnoho nemění. Obě koaliční strany své zisky posílily, bereme to jako gesto důvěry voličů do dalšího období. Čeká nás spousta práce," shodli se lídři obou kandidátek.
V koaliční smlouvě si stanovili priority budoucího programového prohlášení a také obsazení uvolněných postů. Starostou bude Marták, prvním místostarostou Jakub Matuška (Mladí a neklidní), místostarosty budou Petr Dlouhý (ANO) a Petr Vlasák (Mladí a neklidní).
ANO získalo 29,34 procenta hlasů. "Vzhledem k tomu, že jsme vyhráli, jsme určitě spokojení. Jsme rádi, že lidi ocenili naši práci. Chceme poděkovat všem našim voličům. Budeme teď usilovat o získání nějakého koaličního potenciálu, abychom pokračovali v práci," řekl k výsledku Marták.
Čtvrtá Naše Břeclav má tři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě také ODS. Šestá je koalice KDU-ČSL a TOP 09 se dvěma mandáty.
V roce 2022 hnutí ANO získalo 27,22 procenta hlasů a devět mandátů. Další byli Mladí a neklidní Břeclav s 15,74 procenta a pěti mandáty, třetí Pro Region získal 14,62 procenta hlasů a rovněž pět mandátů. Naše Břeclav měla 9,37 procenta hlasů a tři mandáty, SPD 5,59 procenta a dva mandáty, ODS 5,5 procenta a dva mandáty, KDU-ČSL 5,38 procenta a jeden mandát. Koalici tehdy vytvořili ANO a Mladí a neklidní. Místa v radě města si hnutí rozdělila pět ku čtyřem ve prospěch ANO, starostou se stal Svatopluk Pěček za ANO.
Výsledky komunálních voleb:
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 29,34 56.536 9
Mladí a neklidní Břeclav 23,87 45.984 7
Pro region Břeclav 10,62 20.463 3
Naše Břeclav 10,30 19.848 3
ODS 10,12 19.493 3
koalice KDU-ČSL/TOP 09 6,96 13.417 2
Stačilo! 4,03 7762 0
SPD 3,38 6508 0
Přísaha 1,38 2666 0
Zdroj: www.volby.cz