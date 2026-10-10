Volby v Břeclavi vyhrálo ANO, druzí jsou Mladí a neklidní Břeclav

Komunální volby v Břeclavi vyhrálo ANO, získalo devět mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Druzí skončili Mladí a neklidní Břeclav se sedmi mandáty. Třetí Pro region Břeclav bude mít tři zastupitele. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 40,14 procenta voličů.
Čtvrtá Naše Břeclav má tři mandáty, tři zastupitele bude mít na pátém místě ODS. Šestá je koalice KDU-ČSL/TOP 09 se dvěma mandáty.
V roce 2022 vyhrálo volby v Břeclavi také hnutí ANO, získalo 27,22 procenta hlasů a devět mandátů v zastupitelstvu, které má 27 členů. Další byli Mladí a neklidní Břeclav s 15,74 procenty a pěti mandáty, třetí Pro Region získal 14, 62 procenta hlasů a rovněž pět mandátů. Naše Břeclav měla 9,37 procenta hlasů a tři mandáty, SPD 5,59 procenta a dva mandáty, ODS 5,5 procenta a dva mandáty, KDU-ČSL s 5,38 procenty a jedním mandátem. Koalici tehdy vytvořili ANO a Mladí a neklidní. Místa v radě města si hnutí rozdělila pět ku čtyřem ve prospěch ANO, starostou se stal Svatopluk Pěček za ANO.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
ANO 29,34 56536 9
Mladí a neklidní Břeclav 23,87 45984 7
Pro region Břeclav 10,62 20463 3
Naše Břeclav 10,3 19848 3
ODS 10,12 19493 3
koalice KDU-ČSL/TOP 09 6,96 13417 2
Stačilo! 4,03 7762 0
SPD 3,38 6508 0
Přísaha 1,38 2666 0
zdroj: www.volby.cz