Volby v Kuřimi vyhrálo sdružení Kuřimáci, zasedne ale v opozici

Volby v Kuřimi na Brněnsku vyhrálo sdružení Kuřimáci s 42 procenty hlasů a osmi mandáty v sedmnáctičlenném zastupitelstvu. Po necelém týdnu koaličních vyjednávání ale míří zpět do opozice. Koalici vytvoří dosavadní vedení města s jedním zastupitelem zvoleným za Lidovce. ČTK to řekli lídr Kuřimáků Petr Ondrášek i starosta Kuřimi Drago Sukalovský (Kuřimská občanská liga).
Kuřimská občanská liga (KOL) získala ve volbách šest zastupitelských mandátů, společná kandidátka Spolků pro Kuřim a ODS dva mandáty. Tato uskupení tvořila dosavadní koalici. Lidovci získali jeden mandát.
"Ač byli kuřimští Lidovci rozhodnutí jít s námi do koalice, jejich jediný zvolený zastupitel není členem strany. Rozhodl se tedy jít proti rozhodnutí Lidovců a podpořit dosavadní koalici," řekl ČTK Ondrášek. Jeho strana tak znovu skončí v opozici. "Naše volební zisky postupně rostou, což nás těší. Třeba v příštích volbách budeme mít přes 50 procent a nebude možné nás obejít," dodal.
Kuřim povede páté volební období v řadě starosta Sukalovský. "Nabídli jsme pokračování koalice našim dosavadním partnerům a začal jsem jednat i s Lidovci. Pan Kotek si nakonec sám zvolil, že půjde do koalice s námi a ne s Kuřimáky," řekl Sukalovský.
Prvním místostarostou bude nadále Petr Vodka z kandidátky Spolupráce - Spolky pro Kuřim a ODS, dalším místostarostou Miloš Kotek zvolený za Lidovce. Pětici radních doplní Jan Vlček z KOL a Petr Macek za Spolupráci.