Komunální volby ve Znojmě vyhrálo Spolu tvořené ODS, KDU-ČSL a TOP 09, získalo deset mandátů v zastupitelstvu, které má 31 členů. Druhé skončilo s osmi mandáty hnutí ANO, které minulé volby vyhrálo. Třetí Naše Znojmo bude mít rovněž osm zastupitelů. Vyplývá to z výsledků komunálních voleb na www.volby.cz. Voleb se zúčastnilo 42,66 procenta voličů. Lídr vítězné koalice a stávající starosta Znojma František Koudela po konečném výsledku ČTK sdělil, že má obrovskou radost a cítí vděčnost.
"Vím, že vítězstvím ve volbách nic nekončí, naopak. Je to pro nás obrovský závazek a odpovědnost. Čekají nás jednání o budoucím vedení města a spousta práce. Naše práce začíná zítra," poznamenal v sobotu Koudela. Doplnil, že chce udělat všechno pro to, aby nezklamali důvěru voličů.
Čtvrtý STAN má tři mandáty, dva zastupitele bude mít na pátém místě SPD.
V roce 2022 zvítězilo hnutí ANO vedené Ivanou Solařovou, získalo 27,81 pct a 11 mandátů. Koalici vytvořilo s SPD (11,62 pct, čtyři mandáty) a Znojmáky (5,58 pct a dva mandáty). V opozici zůstalo Spolu (ODS s KDU/ČSL), mělo 11,29 pct a čtyři mandáty, Naše Znojmo se čtyřmi mandáty za 18,14 procenta a Pro Znojmo se třemi mandáty a 8,63 procenta hlasů. O prázdninách 2024 Znojmáci z koalice vystoupili a jejich lídryně Bohumila Beranová vytvořila koalici s dosavadní opozicí, starostou se stal lídr ODS František Koudela.
Výsledky komunálních voleb
Strana Procenta Hlasy Mandáty
Spolu (ODS/KDU-ČSL/TOP09) 27,72 86.516 10
ANO 24,21 75.558 8
Naše Znojmo 22,61 70.564 8
STAN 8,71 27.172 3
SPD 6,37 19.874 2
Piráti 4,11 12.820 0
Hlas Znojemáků 2,57 8027 0
Přísaha/Svobodní 2,00 6234 0
Domov je Znojmo 1,72 5354 0
zdroj: www.volby.cz